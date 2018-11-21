خبير تكنولوجيا معلومات: الوصول لأقصى مراحل الذكاء الاصطناعي مرحلة اللاعودة

قال المهندس مصطفى أبوجمرة، خبير تكنولوجيا المعلومات، إن فكرة الذكاء الاصطناعي بدأت في أفلام الخيال العلمي من الخمسينيات والستينيات.





وأضاف "أبوجمرة" خلال حواره ببرنامج "هنا العاصمة" والمذاع عبر قناة "CBC": "الذكاء الاصطناعى عبارة عن سوفت وير قادر على التعلم وتنفيذ كل البيانات، لافتا إلى أن عام 1996 هزم الكمبيوتر بطل العالم فى الشطرنج، وفى عام 2011 حاز على جائزة المليون دولار فى المعلومات العامة.





وأشار إلى أن الروبوت قادر على التفكير مثل الإنسان، منوها بأن الكمبيوتر يحتاج من 3 إلى 5 عقود حتى يصل لمستوى تفكير الإنسان".



