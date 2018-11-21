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رياضة

نادر شوقي: عماد متعب رفض عرضا من النمسا لموسم ونصف‎.. فيديو

الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 05:17 ص
عماد متعب
عماد متعب
محمد رشاد
كشف نادر شوقي، وكيل أعمال عماد متعب مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المعتزل، عن تلقيه عرضًا من فريق نمساوي؛ للتعاقد معه.

وأوضح "شوقي" عبر برنامج الماتش: "تلقيت مكالمة قبل 3 أسابيع من مسئول بالفريق النمساوي، يطلب ضم متعب، بعقد مدته موسم ونصف، لا أراها خطوة جيدة، وكذلك عماد، إلا إذا كان المقابل المادي مغريا، كما أننا لم نعرف موعدًا محددًا لمباراة اعتزاله".

وواصل: "هذه التجربة لن تضيف لمتعب وهو مقتنع بذلك مليون في المائة، المبلغ جيد ولكنه لا يستحق أن يذهب عماد متعب إلى النمسا ليلعب هناك موسماً ونصف الموسم".
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