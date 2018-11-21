كاتبة بريطانية: بريكست بلا اتفاق أفضل من إهانة الديمقراطية

اعتبرت الكاتبة البريطانية ميلاني فيليبس، أن الوضع الراهن في المملكة المتحدة إزاء "بريكست"؛ يمثل أزمة سياسية ودستورية عميقة.





وقالت فيليبس، في مقال نشرته صحيفة "التايمز" البريطانية، إنه كان من الواضح منذ البداية أن الاتحاد الأوروبي لن يوافق على أي شيء من شأنه تمكين بريطانيا من الوصول إلى هدفها المرجو من وراء "بريكست" من ازدهار وتنافسية؛ ولمّا كان الاتحاد الأوروبي حمائيّ النزعة- بحسب الكاتبة-؛ فإن الخروج بلا اتفاق كان الخيار الوحيد أمام بريطانيا.





وبحسب الكاتبة، فإن وقوف الاتحاد الأوروبي على عدم استعداد رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي للخروج بلا اتفاق، أعانه (الاتحاد) على استخدام ذلك كورقة للضغط على بريطانيا لكي تختار ما بين: اتفاق يبقيها مقيدة بالاتحاد (الأوروبي)؛ أو الخروج بلا أي اتفاق.





ورأت أن حكومة ماي تحاول الخروج بحل وسط يقبل به أنصار معسكر الخروج رافعين راية الاستقلال الوطني والسيادة من جهة، وأنصار معسكر البقاء ممن يرون الاستقلال والسيادة بمثابة "أيديولوجية ومبادئ" من جهة أخرى.





وقالت فيليبس إن الحلول الوسط لم تكن أبدا خيارًا مطروحا إذا كان لنتيجة الاستفتاء أن تُحترَم؛ ذلك لأن الحل الوسط يعني أن النصف في الداخل والنصف الآخر في الخارج، وهو ما يعني استمرار البقاء في الداخل بدرجة ما.





وأضافت أن قبول اتفاق "ماي"؛ يعني تقييد المملكة المتحدة تحت سيطرة الاتحاد الأوروبي حتى من دون أن يكون لبريطانيا مقعد على الطاولة؛ كما أن إجراء استفتاء ثان؛ يعني تجاهل نتيجة استفتاء 2016، وهو أمر يتنافى مع الديمقراطية.





وتابعت فيليبس أن المملكة المتحدة إذا غادرت بلا اتفاق؛ فإن أنصار البقاء سيصيحون ويصرخون، أما إذا ما تم تجاهل نتيجة استفتاء 2016؛ فإن النظام الديمقراطي برمته سيهتز في أعين ملايين.



