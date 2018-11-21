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الزراعة: صادراتنا من المحاصيل سليمة وخالية من متبقيات المبيدات

الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 05:46 ص
حامد عبد الدايم
حامد عبد الدايم
هاني حسين
قال حامد عبد الدايم، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن صادراتنا من الحاصلات الزراعية لكافة دول العالم لا توجد بها مشكلة، وخالية من متبقيات المبيدات، مشيرًا إلى أنه في حال وجود أي مشكلة مُتعلقة بمتبقيات المبيدات؛ نتحرك على الفور لحلها.

وأوضح "عبد الدايم" في مداخلة هاتفية مع الإعلامية رانيا هاشم في برنامج "مانشيت" المذاع على قناة "أون إي"، أن حجم الصادرات الزراعية في عام 2018 زاد بشكل كبير، مشيرًا إلى أنه تم اتخاذ إجراءات صارمة تجاه المحاصيل الزراعية المصدرة للخارج أو الموجهة للاستهلاك المحلي لضمان خلوها من متبقيات المبيدات.

وتابع:" كل المزارع المعنية بالتصدير خاضعة للرقابة من الحجر الزراعي المصري و المجلس التصديري للصادرات الزراعية، حيث يتم أخذ عينات بصفة مستمرة؛ لتحليلها، للتأكد من خلوها من متبقيات المبيدات".

وأكمل:" بدأنا في زراعة القمح ونأمل في زيادة المساحات المزروعة عن العام الماضي، وكافة مدخلات الإنتاج الخاصة بمحصول القمح متوفرة في الجمعيات الزراعية سواء كانت متمثلة في التقاوي أو الأسمدة".

وأشار إلى أن منظومة مطبقي المبيدات؛ تستهدف عدم قيام الفلاح برش المبيدات، حيث تدرب تلك المنظومة مجموعة من الشباب على مستوى الجمهورية على التعرف على الآفة ونوع المبيد وكيفية الرش ودرجة التركيز.
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