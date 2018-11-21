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أبو جمرة: الذكاء الاصطناعي سيقضي على مهنة المحاماة خلال 10 سنوات

الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 08:16 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
حمزة شعيب
كشف المهندس مصطفى أبوجمرة، خبير تكنولوجيا المعلومات، عن فوائد الذكاء الاصطناعى وانتهاء بعض المهن بسبب الآلة.

وأضاف "أبوجمرة" خلال حواره ببرنامج "هنا العاصمة" والمذاع عبر قناة "CBC"،:" الذكاء الاصطناعى له تطبيقات مفيدة، مثل السيارات ذاتية القيادة والتى ستنهي تماما حوادث المرور، بالإضافة للعمليات الجراحية والتى سيتم استخدام الذكاء الاصنطاعى بها؛ للوصول إلى أقصى درجة من الكفاءة والنجاح".

وأشار إلى أن هناك مهناً ستنتهى؛ بسبب الذكاء الإصطناعى، مثل "المحاماة" والتي من المتوقع أن تنتهى فى خلال 10 سنوات لأنها تستند لقواعد ثابتة.
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