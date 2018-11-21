محكمة أوروبية تدعو تركيا لسرعة الفصل في قضية سياسي معارض شهير

دعت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، تركيا، إلى سرعة الفصل في قضية زعيم سابق لحزب معارض مؤيد للأكراد.





وذكرت قناة "سكاي نيوز" الإخبارية، أن المحكمة، التي تتخذ من مدينة ستراسبورج الفرنسية مقرا لها، قالت إن اعتقال صلاح الدين دمرداش، الرئيس السابق لحزب الشعوب الديمقراطي وأحد أشهر الساسة الأتراك، على ذمة المحاكمة، امتد لفترة لا يمكن تبريرها.



