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محافظات

ضبط 305 متهمين بأسوان هاربين من تنفيذ أحكام متنوعة

الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 06:02 ص
صدى البلد
شاذلى عبد الفتاح
شنت الأجهزة الأمنية بأسوان، حملة تحت إشراف اللواء نائل رشاد مدير الأمن؛ لضبط الخارجين على القانون وحائزي المواد والأقراص المخدرة والأسلحة النارية والبيضاء، وتنفيذ الأحكام القضائية والقرارات المتنوعة.

وأسفرت الحملة عن تنفيذ 305 أحكام، شملت "70 جزئيًا، و20 مستأنفا، و159 غرامات، و54 مخالفة، و3 سرقة تيار كهربائي".

وتأتي هذه الحملات، في إطار ترسيخ الشعور بالأمن، وتعميق الثقة لدى المواطنين فى جهاز الشرطة، وقدرة رجاله على ضبط الخارجين على القانون وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة.
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