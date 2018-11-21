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محافظات

ضبط 513 مخالفة مرورية متنوعة في أسوان

الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 06:51 ص
صدى البلد
شاذلى عبد الفتاح
نفذت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان حملة مرورية، أسفرت عن ضبط 513 مخالفة متنوعة في مجال القيادة تحت تأثير المواد المخدرة.

ففي مجال القيادة تحت تأثير المواد المخدرة تم فحص 25 قائد سيارة بكمين بلانة بدائرة مركز شرطة دراو، أسفر عن إيجابية حالتين.

كما تم ضبط تروسيكل ومركبة توك توك بدون ترخيص، إلى جانب تحرير 101 مخالفة تجاوز حد السرعة و التصالح الفوري في 58 مخالفة، وتحرير 100 مخالفة غرامة ونش وسحب 69 تراخيص حالة عدم قبول التصالح، وتحرير 180 مخالفة متنوعة.

تأتي هذه الحملات في إطار ترسيخ الشعور بالأمن وتعميق الثقة لدى المواطنين فى جهاز الشرطة، وقدرة رجاله على ضبط الخارجين على القانون وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة.
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