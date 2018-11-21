إطلالات النجمات في مهرجان القاهرة السينمائي.. اللون الأسود يكسب.. صور

ظهرت العديد من النجمات في اليوم الأول من مهرجان القاهرة السينمائي، بإطلالة غريبة ومنهم من تألقن في إطلالتهن، ومنهن من لم يوفقن في اختيار ملابسهن.





وكانت من بين الإطلالات الناجحة في المهرجان النجمات اللاتي اعتمدن ارتداء الفساتين السوداء، مثل الفنانة نيللي كريم، والتي اعتمدت ارتداء فستان من الجلد الناعم، أيضا الفنانة التونسية درة، والتي تألقت بفستان ملكي باللون الأسود والمطر ببعض النقوشات باللون الذهبي.





وتألقت الفنانة ياسمين رئيس بفستان من الجلد ويتخلله قطعة من القماش باللون الأزرق القاتم، والفنانة لبلبة بفستان باللون الأسود، مع بعض الألوان المتداخلة عليه من الاعلى.





وظهرت النجمة هيدي كرم بفستان اسود، والمزين بذيل من الكروشية المصنوعة من الدانتيل، والذي أبرز من أناقتها بشكل كبير، وارتدت الفنانة رجاء الجداوى فستانا باللون الأسود، والمزود بعض التطريزات من الورود من تصميم مصمم الأزياء هاني البحيري.





واعتمدت الفنانة يسرا إطلالة راقية وانيقة للغاية، حيث اختارت فستانا باللون الأسود اللامع، والذي أبرز من أناقتها، ورقتها، وأبرزت الفنانة الجميلة غادة عادل، أنوثتها، بارتداء فستان باللون الأسود، المصنوع من الدانتيل، والمزين ببعض الورورد من على منطقة الأكمام، ومن الجزء السفلي منه.





واختارت الفنانة الجميلة اروى جودة فستانا باللون الأـسود اللامع، والذي تناسب مع منحنيات جسدها الممشوق، وايضا ارتدت الفنانة صبا مبارك فستانا أنيقا باللون الأسود اللامع و الممزوج باللون الأخضر الجنزاري، وغيرهن الكثيرين من اللاتي تألقن بإطلالة جميلة توجوها باللون الأسود.





فيما لم توفق الفنانة رانيا يوسف في إطلالتها على الـ"رد كاربت" حيث اعتمدت على بدلة باللون الأسود، ولكن بـ"ذيل طويل" مصنوع من الدانتيل، ولا يتخلل البدلة أى ألوان أخرى غير اللون الأسود، وزين الجاكت الخاص بالبدلة ببعض الأقمشة المنسدلة من على منطقة الكتفين، بالإضافة إلى اعتمادها ارتداء كرافت باللون الأسود، وهو ما أجمع عليه كثيرون من متابعيها بأنها غير موفقة في اختيارها لهذا الزي.





وانطلقت فعاليات الدورة الأربعين من مهرجان القاهرة السينمائى الدولي في السابعة والنصف من مساء امس، الثلاثاء، ويترأسها المنتج والسيناريست محمد حفظي، ويتولى الإدارة الفنية لها الناقد يوسف شريف رزق الله، وذلك بدار الأوبرا المصرية، التي استعدت بشكل خاص لاستقبال هذا الحدث بإنشاء مسرح خاص تم تدشينه أمام المسرح الكبير لاستقبال فعاليات المهرجان، التي تستمر على مدار 9 أيام، وذلك بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم.



