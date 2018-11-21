ترامب ينفجر غضباً بسبب حكم قاضٍ فيدرالي.. ويشكك في نزاهته.. فيديو

أثار قرار أحد القضاة الفيدراليين غضب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بمنع القيود الجديدة المفروضة على اللجوء، والتي أعلنها ترامب في وقت سابق من هذا الشهر.





وانتقد "ترامب" خلال تصريحات لشبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، القرار ووصف المحكمة بأنها غير عادلة، وتوقع أن المحكمة العليا ستنصفه.





وأضاف ترامب أن القاضي هو مرشح الرئيس السابق باراك أوباما، وأنه يجب إعادة النظر في أمر محكمة الاستئناف التاسعة لأن ما يحدث هناك غير عادل.





وأشارت الشبكة إلى أن محكمة الاستئناف بالدائرة التاسعة لها ولاية قضائية على نطاق من ولاية كاليفورنيا، وقضت في السابق ضد إدراة ترامب في عدد من قراراتها المتعلقة بسياسات الهجرة.





وتابع ترامب: "لا ينبغي السماح للناس بالجري فورا إلى هذه الدائرة الودودة للغاية وإثبات قضيتهم، أنت تعرف الناس أفضل من أي شخص، ما يحدث هو وصمة عار، في رأيي، إنه عار ما يحدث في الدائرة التاسعة، سنفوز بهذه القضية في المحكمة العليا".





وكانت الدائرة التاسعة قد رفضت قرار ترامب بحظر السفر إلى الولايات المتحدة من بعض الدول ذات الأغلبية المسلمة، لكن المحكمة العليا أيدت بعد ذلك قرار ترامب لأنه يدخل في نطاق سلطات الرئيس.





وأكد ترامب اليوم الأربعاء، أنه يعتزم تقديم شكوى كبيرة ضد قضاة الدائرة التاسعة.





وجاء أمر القاضي الفيدرالي، يوم الاثنين، بمنع الحكومة الأمريكية من فرض حظر على طالبي اللجوء على الحدود الأمريكية بعد إعلان ترامب في وقت سابق من هذا الشهر، بمنع لجوء المهاجرين الذين لم يدخلوا إلى الولايات المتحدة عبر موانئ دخول محددة.