مصدر أمني يوضح حقيقة حريق أرض زراعية بواحة سيوة

أوضح مصدر أمني حقيقة اندلاع حريق كبير في أرض زراعية بالهنديلية التابعة لمنطقة جبل الدكرور بواحة سيوة.





وأضاف المصدر أن حقيقة الواقعة تمثلت فى حدوث حريق محدود بمخلفات زراعية وهيش وبعض أشجار الزيتون الجافة على مناطق متعددة في مساحة ثلاثة أفدنة بدائرة قسم سيوة بمطروح .





وأشار إلى أن قوات الحماية المدنية تمكنت من السيطرة على الحريق واخماده ومنع امتداده للمزارع المجاورة ودون حدوث أى خسائر مادية أو بشرية.



