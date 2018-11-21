ريجيم المشروبات الحارقة لقوام مثالي بسرعة لا تتوقعينها

هل تريدين التخلص من الكيلوجرامات الزائدة التي تراكمت حول خصرك الفترة الماضية؟؛ يمكنك تحقيق ذلك بسرعة لا تتوقعيها عبر اتباع ريجيم سريع لحرق الدهون وتقليل محيط خصرك لسنتيمترات، يقدمه استشارى التغذية العلاجية، خالد يوسف في حديثه لـ"صدى البلد".





وأوضح أن الريجيم يتم عبر اتباع الآتي في الوجبات.





الإفطار:

4 ملاعق فول بدون سمن أو زيت بجانب نصف رغيف بلدى وكوب شاى باللبن أو النسكافية .





الغداء :

نصف رغيف "أو" 3 ملاعق أرز "أو" 9 ملاعق أرز مسلوق + نصف فرخة مشوية أو مسلوقة "أو" 2 شريحة لحم مشوية أو مسلوقة "أو" 3 أسماك مشوية.





العشاء :

3 ثمرات فاكهة متنوعة "أو" 2 زبادى لايت .



