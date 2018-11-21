نوع من الزيوت يقضي على تقصف الشعر للأبد

هل تعانين من تلف وتساقط الشعر بصورة كبيرة؛ يمكنك التخلص منه بوصفة سهلة وسريعة لن تكلفك الكثير من الوقت أو الجهد.





موقع برايت سايد، قدم مكونات الوصفة وطريقة تطبيقها، فهي تقوم على الصبار، الأكثر فائدة لشعرك؛ فهو يصلح الشعر الجاف والتالف،ويحتوي على الإنزيمات والبروتين المحفز لنمو الشعر، ويحد من تساقط الشعر ويمنع تكسيره، ويقلل من مظهر النهايات المتقصفة.





مكونات الوصفة





ربع كوب الألوفيرا المستخرج حديثا

ربع كوب ماء

ملعقة طعام من الجلسرين

ملعقة شاي من زيت جوجوبا





كيف يمكن إعداد الوصفة: