ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

مرأة

نوع من الزيوت يقضي على تقصف الشعر للأبد

الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 05:07 ص
صدى البلد
لمياء الياسين
هل تعانين من تلف وتساقط الشعر بصورة كبيرة؛ يمكنك التخلص منه بوصفة سهلة وسريعة لن تكلفك الكثير من الوقت أو الجهد.

موقع برايت سايد، قدم مكونات الوصفة وطريقة تطبيقها، فهي تقوم على الصبار، الأكثر فائدة لشعرك؛ فهو يصلح الشعر الجاف والتالف،ويحتوي على الإنزيمات والبروتين المحفز لنمو الشعر، ويحد من تساقط الشعر ويمنع تكسيره، ويقلل من مظهر النهايات المتقصفة.

مكونات الوصفة

ربع كوب الألوفيرا المستخرج حديثا
ربع كوب ماء 
ملعقة طعام من الجلسرين
ملعقة شاي من زيت جوجوبا 

كيف يمكن إعداد الوصفة:
اخلطى المكونات وأضيفي بعض زيت الجوجوبا إلى الخليط واخلط جميع المكونات جيدا وأنقلى المحتويات إلى زجاجة نظيفة وتطبقي الوصفة 3 مرات أسبوعيا وستدهشين بالنتيجة خاصة لإحتواء تلك الوصفة على زيت الجوجوبا وهو الأسرع لمحاربة تلف الشعر ..
loading...

ترشيحاتنا

وفاة والدة الأمير فيصل بن محمد بن عبدالعزيز

أحمد علي: سأنافس على هداف الدوري.. وأجيري أكد انضمامي للمنتخب.. فيديو

جهود محافظة مطروح في مواجهة السيول.. وإنقاذ إغلاق الطريق الدولي مطروح ليبيا.. وحل أزمة انهيار سد إسماعيل.. والتضامن تجهز 24 وحدة سكنية للإيواء

صيادو اليمن يهاجمون السفينة الإيرانية المشبوهة في البحر الأحمر

أحمد موسى يكشف عن تطورات مهمة في البيت الأبيض بشأن قضية خاشقجي

فريق سوهاج يدخل معسكرا مغلقا استعدادا للقاء تليفونات بنى سويف

رئيس الاتحاد الزامبي يعلق على قرار إيقاف الحكم سيكازوي.. فيديو

مرجان يكشف عن الحالة الصحية لـ محمود الخطيب وموعد عودته

مكافحة الفيروسات تحذر المواطنين من هذا المرض

ارتفاع عدد الوفيات في حادث طريق نجع حمادي أبوتشت إلى 4 أشخاص

أجيري يكشف عن اسمه الحقيقي على الهواء

أحمد موسى يكشف عن زيارة سرية مرتقبة من نتنياهو إلى قطر

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. كل نجوم مهرجان القاهرة على السجادة الحمراء

بعد إثارتها الجدل .. شاهد أغرب إطلالة فى مهرجان القاهرة السينمائي

إطلالة أنثوية لنور في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي.. صور

يسرا تبهر متابعيها في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي.. صور

غادة والي بصحبة شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة على سجادة القاهرة السينمائي

فيديو

الزراعة: صادراتنا من المحاصيل سليمة وخالية من متبقيات المبيدات
أجيري: ما تخافوش على المنتخب.. ومروان محسن أهم مهاجم
أحمد موسى يكشف عن زيارة سرية مرتقبة من نتنياهو إلى قطر
شاهد.. تعليق الكابتن شطة على قرار إيقاف الحكم الزامبي سيكازوي
البرازيل تهزم الكاميرون بهدف نظيف وديا .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل ينجح التابلت في القضاء على الدروس الخصوصية ؟

هل ينجح التابلت في القضاء على الدروس الخصوصية ؟