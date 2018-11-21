ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

الزمالك يستعد للداخلية بمعسكر مغلق اليوم

الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 07:06 ص
صدى البلد
ملك موسي
يدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق معسكرًا مغلقًا، اليوم الأربعاء.

ويأتي المعسكر؛ استعدادًا لمواجهة الداخلية، غدًا الخميس، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدورى الممتاز على ملعب بتروسبورت.

ويعلن جروس قائمة الفريق الأبيض لمباراة الداخلية، اليوم، والتى من المنتظر أن تشهد غياب الثنائى التونسى فرجانى ساسى وحمدى النقاز المرتقب وصولهما للقاهرة اليوم؛ عقب المشاركة مع نسور قرطاج فى ودية المغرب أمس الثلاثاء، وكذلك محمد عبد الغنى؛ لتعرضه للإيقاف بعد طرده فى مباراة الإنتاج الحربى الأخيرة، ومحمود حمدى الونش للإصابة.
loading...

ترشيحاتنا

أمينة خليل بإطلالة ناعمة في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي.. صور

ترامب يعفو عن ديك رومي بمناسبة عيد الشكر في ساحات البيت الأبيض

أحمد علي: سأنافس على هداف الدوري.. وأجيري أكد انضمامي للمنتخب.. فيديو

أحمد موسى يكشف عن زيارة سرية مرتقبة من نتنياهو إلى قطر

النقل النهري: رفع كفاءة الموانئ لتعظيم العائد الاقتصادي منها

رحيل عمرو فاروق مدير إدارة الإعداد والتنفيذ بقناة صدى البلد

أجيري: محمد صلاح الأهم في صفوف المنتخب.. وخطتي تعتمد على الجماعية

رينارد يكشف عن طلب مدرب الأهلي بشأن مشاركة أزارو مع المغرب أمام تونس

إلهام شاهين بإطلالة شبابية في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي.. صور

الجونة: نقل لقاء الزمالك من الغردقة إلى بتروسبورت مكسب.. فيديو

شاهد: 20 عاصمة مصرية في التاريخ جميعها على النيل

رئيس الاتحاد الزامبي يعلق على قرار إيقاف الحكم سيكازوي.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. كل نجوم مهرجان القاهرة على السجادة الحمراء

بعد إثارتها الجدل .. شاهد أغرب إطلالة فى مهرجان القاهرة السينمائي

إطلالة أنثوية لنور في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي.. صور

يسرا تبهر متابعيها في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي.. صور

غادة والي بصحبة شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة على سجادة القاهرة السينمائي

فيديو

منة عرفة تروي موقفاً قاسياً تعرضت له في المدرسة.. فيديو
الزراعة: صادراتنا من المحاصيل سليمة وخالية من متبقيات المبيدات
أجيري: ما تخافوش على المنتخب.. ومروان محسن أهم مهاجم
أحمد موسى يكشف عن زيارة سرية مرتقبة من نتنياهو إلى قطر
شاهد.. تعليق الكابتن شطة على قرار إيقاف الحكم الزامبي سيكازوي

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل ينجح التابلت في القضاء على الدروس الخصوصية ؟

هل ينجح التابلت في القضاء على الدروس الخصوصية ؟