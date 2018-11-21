الزمالك يستعد للداخلية بمعسكر مغلق اليوم

يدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق معسكرًا مغلقًا، اليوم الأربعاء.





ويأتي المعسكر؛ استعدادًا لمواجهة الداخلية، غدًا الخميس، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدورى الممتاز على ملعب بتروسبورت.



