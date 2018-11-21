الزمالك يستعد للداخلية بمعسكر مغلق اليوم

يدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق معسكرًا مغلقًا، اليوم الأربعاء.
ويأتي المعسكر؛ استعدادًا لمواجهة الداخلية، غدًا الخميس، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدورى الممتاز على ملعب بتروسبورت.
ويعلن جروس قائمة الفريق الأبيض لمباراة الداخلية، اليوم، والتى من المنتظر أن تشهد غياب الثنائى التونسى فرجانى ساسى وحمدى النقاز المرتقب وصولهما للقاهرة اليوم؛ عقب المشاركة مع نسور قرطاج فى ودية المغرب أمس الثلاثاء، وكذلك محمد عبد الغنى؛ لتعرضه للإيقاف بعد طرده فى مباراة الإنتاج الحربى الأخيرة، ومحمود حمدى الونش للإصابة.