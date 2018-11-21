الزمالك يوفر حافلات خاصة لنقل الأعضاء لبتروسبورت

حرص مجلس إدارة نادي الزمالك علي توفير حافلات خاصة للأعضاء والفرق الرياضية بمختلف الألعاب لنقلهم من مقر النادي الي ملعب بتروسبورت من أجل مؤازرة الفريق الأبيض أمام الداخلية.



ويدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق معسكرًا مغلقًا اليوم الأربعاء .



ياتي هذا استعدادًا لمواجهة الداخلية غدًا الخميس ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر لمسابقة الدورى الممتاز بملعب بتروسبورت .



