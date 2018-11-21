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محافظات

صحة القاهرة: تجهيز 2311 فريق عمل استعدادا لحمة فيروس سي

الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 04:30 ص
صدى البلد
عبد العزيز جمال
قال الدكتور محمد شوقي مدير مديرية الشئون الصحية بالقاهرة ، أنه تم الانتهاء من استعدادات المديرية لانطلاق حملة 100 مليون صحة بالعاصمة أول ديسمبر المقبل.

وأوضح شوقي في تصريحات صحفية أنه تم تجهيز 2311 فريق عمل لإجراء المسح موزعة على 40 منطقة طبية داخل القاهرة تستهدف 7 مليون مواطن.

كما نوه الى إعداد فرق عمل احتياطية إضافية لتوسيع الانتشار عند الحاجة مع وجود فرق طبية ثابتة في أماكن سيعلن عنها كل في نطاقه بالإضافة إلى فرق عمل متحركة للتواجد في أماكن كثيفة يتواجد بها المواطنون مثل أماكن عمل الوزارات والهيئات والجهات الحكومية والمصانع والمولات والمراكز التجارية ومحطات مترو الأنفاق والسكك الحديدية والنوادي ومراكز الشباب والميادين الكبرى ، بالاضافة إلى فرق بالمستشفيات للعمل خلال الفترة الليلية من 9 مساء إلى 9 صباحًا ، وكذلك أيام الجمع بالقرب من المساجد، وتم التنسيق مع مديريات الشباب والاوقاف لفتح أماكن ثابتة لاستخدامها كعيادات ثابتة بمراكز الشباب والمساجد.

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