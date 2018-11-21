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أخبار العالم

موريتانيا والجزائر تبحثان تعزيز التعاون الأمني

الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 04:53 ص
صدى البلد
أ ش أ
أجرى الفريق سلطان ولد محمد لسواد، قائد أركان الدرك الموريتاني، بمقر قيادة الدرك في نواكشوط، مباحثات، مع وفد عسكري جزائري بقيادة العميد غالي بلقصير قائد الدرك الجزائري.

وأكد التلفزيون الموريتاني، اليوم الأربعاء، أن الجانبين بحثا تعزيز التعاون الثنائي وتبادل التجارب والخبرات في مجال الأمن ومكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود.

وأضاف أن الوفد الجزائري تابع، خلال الاجتماع، عرضا حول مهام وحدات الدرك الموريتاني الأمنية والقضائية والإدارية فضلا عن مهامها العسكرية التي تلتقي فيها مع جميع الهيئات العسكرية والأمنية الأخرى، ثم أجرى الوفد زيارة إلى مرافق ووحدات عسكرية.
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