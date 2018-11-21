كريستيانو رونالدو يحدد مكان إقامة حفل زفافه

حدد البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي، وصديقته جورجينا رودريجيز، المكان الذي سيعقدان فيه زواجهما؛ وذلك بعد علاقة عاطفية استمرت لأكثر من عامين.



وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أن رونالدو ورودريجيز، عاينا كنيسة "جران مادري دي ديو" إحدى الكنائس الشهيرة في إيطاليا؛ كموقع لزفافهما المرتقب، دون الكشف عن موعده.



وظهر النجم البرتغالي البالغ 33 عاما، وذراعه ملتفا حول جورجينا (24 عاما) التي كانت تضع خاتم الخطوبة حول إصبعها، وهما يتجهان نحو الكنيسة الأشهر في تورينو.



وتعود الكنيسة الأثرية إلى القرن التاسع عشر، وظهرت في فيلم "العمل الإيطالي" الشهير الذي أنتج عام 1969.



وارتبط رونالدو بعلاقة عاطفية مع جورجينا منذ يونيو 2016، وقد أنجبا طفلة أطلقا عليها اسم ألانا مارتينا.



ولدى رونالدو، ابن بكر هو كريستيانو جونيور يبلغ من العمر 8 أعوام، وتوأمان عمرهما 17 شهرا، هما إيفا وماتيو.