ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

كريستيانو رونالدو يحدد مكان إقامة حفل زفافه

الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 06:51 ص
صدى البلد
محمد شحتة
حدد البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي، وصديقته جورجينا رودريجيز، المكان الذي سيعقدان فيه زواجهما؛ وذلك بعد علاقة عاطفية استمرت لأكثر من عامين.

وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أن رونالدو ورودريجيز، عاينا كنيسة "جران مادري دي ديو" إحدى الكنائس الشهيرة في إيطاليا؛ كموقع لزفافهما المرتقب، دون الكشف عن موعده.

وظهر النجم البرتغالي البالغ 33 عاما، وذراعه ملتفا حول جورجينا (24 عاما) التي كانت تضع خاتم الخطوبة حول إصبعها، وهما يتجهان نحو الكنيسة الأشهر في تورينو.

وتعود الكنيسة الأثرية إلى القرن التاسع عشر، وظهرت في فيلم "العمل الإيطالي" الشهير الذي أنتج عام 1969.

وارتبط رونالدو بعلاقة عاطفية مع جورجينا منذ يونيو 2016، وقد أنجبا طفلة أطلقا عليها اسم ألانا مارتينا.

ولدى رونالدو، ابن بكر هو كريستيانو جونيور يبلغ من العمر 8 أعوام، وتوأمان عمرهما 17 شهرا، هما إيفا وماتيو.
كريستيانو رونالدو يحدد مكان إقامة حفل زفافه
loading...

ترشيحاتنا

نادر شوقي يكشف عن الوجهة التالية للاعب وسط الجونة.. فيديو

نادر شوقي: غالي وافق على منصبه حباً في الخطيب واستقال منذ 3 أشهر.. فيديو

تعليق صادم من أحمد فهمي على منتقدي فستان خطيبته الفنانة هنا الزاهد

الترجي ينافس الأهلي والإسماعيلي على ضم مالانجو مهاجم مازيمبي

إلهام شاهين بإطلالة شبابية في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي.. صور

4 مكونات من المطبخ تقضي على النحافة بسرعة لا تتوقعينها

شوكت المصري: 48 من رموز الثقافية العربية والعالمية يشاركون بمعرض الكتاب

شاهد: 20 عاصمة مصرية في التاريخ جميعها على النيل

الأزهر العالمي للفتوى يوضح حكم الأذان الثاني لصلاة الجمعة

أجيري: محمد صلاح الأهم في صفوف المنتخب.. وخطتي تعتمد على الجماعية

منة عرفة تروي موقفاً قاسياً تعرضت له في المدرسة.. فيديو

ياسمين رئيس تتألق بفستان من الجلد في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي.. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. كل نجوم مهرجان القاهرة على السجادة الحمراء

بعد إثارتها الجدل .. شاهد أغرب إطلالة فى مهرجان القاهرة السينمائي

إطلالة أنثوية لنور في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي.. صور

يسرا تبهر متابعيها في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي.. صور

غادة والي بصحبة شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة على سجادة القاهرة السينمائي

فيديو

منة عرفة تروي موقفاً قاسياً تعرضت له في المدرسة.. فيديو
الزراعة: صادراتنا من المحاصيل سليمة وخالية من متبقيات المبيدات
أجيري: ما تخافوش على المنتخب.. ومروان محسن أهم مهاجم
أحمد موسى يكشف عن زيارة سرية مرتقبة من نتنياهو إلى قطر
شاهد.. تعليق الكابتن شطة على قرار إيقاف الحكم الزامبي سيكازوي

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل ينجح التابلت في القضاء على الدروس الخصوصية ؟

هل ينجح التابلت في القضاء على الدروس الخصوصية ؟