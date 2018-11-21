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أخبار العالم

ترامب يعفو عن ديك رومي بمناسبة عيد الشكر في ساحات البيت الأبيض

الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 07:30 ص
صدى البلد
محمد شحتة
أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عفوا، عن "ديك رومي" يدعى "بيز"؛ بمناسبة عيد الشكر، وذلك خلال حفل أقيم بحديقة الورود في البيت الأبيض بالعاصمة الأمريكية واشنطن، وفق صور نشرتها وكالة رويترز للأنباء.

وفى وقت سابق أعلن البيت الأبيض، عن أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، قرر وللمرة الأولى، أن يمنح حرية التصويت للأمريكيين بشأن الديك الرومى الذى سيمنحه عفوا رئاسيا من الذبح، فى إجازة عيد الشكر هذا العام.

وأصدر البيت الأبيض، تصويتا يوم الاثنين الماضي، عبر "تويتر"، حول ديكين روميين هما "كاروتس" و"بيز"، مرشحا واحدا منهما فقط لنيل لقب "ديك عيد الشكر لعام 2018".

ويحتفل الأمريكيون بعيد Thanksgiving أى عيد الشكر الذى يخصص الكثيرون خلاله وقتهم لإعداد وتقديم الطعام للمحتاجين و يتطوعون في المراكز المعروفة باسم مطابخ الحساء، وكذلك فى الكنائس وملاجئ المشردين، فيما يتبرع آخرون لحملات جمع المواد الغذائية أو يشاركون فى نشاطات جمع التبرعات التى تنظمها الجمعيات الخيرية المختلفة.

ويعود الاحتفال بعيد الشكر إلى أوائل القرن الـ17 عندما بدأت هجرة الأوروبيين إلى القارة الأميركية؛ هربا من اضطهاد الكنيسة الإنجليزية لهم.
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