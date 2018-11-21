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أخبار العالم

الصين: يجب أن تستعيد منظمة التجارة العالمية قدرتها على تسوية النزاعات

الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 08:04 ص
صدى البلد
أ ش أ
أكد سفير الصين لدى منظمة التجارة العالمية تشانج شيانج تشن، ضرورة استعادة المنظمة قدرتها على تسوية النزاعات.

وقال تشن - في تصريح نقلته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) اليوم الأربعاء- إن الصين شكلت مجموعة عمل رفيعة المستوى بشأن إصلاح منظمة التجارة العالمية مع الاتحاد الأوروبي، وإن الأولوية حاليا هي إعادة المنظمة إلى دورها كجهة تقوم بتسوية النزاعات.

وأضاف تشن أن المهمات العاجلة الأخرى لمنظمة التجارة العالمية تشمل التوصل إلى اتفاق بشأن إعانات صيد السمك في 2019 كما هو مخطط، وتسهيل التجارة الإلكترونية والاستثمار، وتحسين الشفافية.

وتابع تشن: "يقول البعض أحيانا إن منظمة التجارة العالمية مريض في حالة حرجة تعاني من فشل أعضاء متعددة لديها.. وإذا كان هذا هو الحال، فإن استعادة عمل هذه الأعضاء بشكل عاجل وإجراء التشخيص الصحيح للمرض؛ أكثر أهمية من الاندفاع لإعطاء وصفات طبية".

وأشار إلى أن هناك العديد من الأسباب لإصلاح منظمة التجارة العالمية، وهذا الإصلاح لا يعني البدء من الصفر، وليس عذرا لعدم تنفيذ القواعد، مشددا على ضرورة مواجهة أعضاء المنظمة أية محاولات من هذا القبيل.

ولفت المسئول الصيني إلى أن منظمة التجارة العالمية منفعة عامة، وليست أداة لتلبية حاجات معينة لشخص ما أو مجموعة من الأعضاء، موضحا أن الإصلاحات ينبغي أن توضع بشكل صارم في سياق مواجهة الأحادية والحمائية، ويتعين عليها الدفع باتجاه تحرير التجارة وتسهيل الاستثمار على مستوى العالم، والالتزام بمبدأ عدم التمييز وتبني منهج ديمقراطي.
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