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أخبار العالم

طالبان تنفي تورطها في هجوم انتحاري استهدف علماء الدين في كابول

الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 08:37 ص
طالبان
طالبان
أ ش أ
نفت حركة طالبان في أفغانستان، تورطها، في الهجوم الانتحاري الذي استهدف تجمعا لعلماء الدين، أمس الثلاثاء، في العاصمة كابول؛ ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات.

وقال المتحدث باسم الحركة ذبيح الله مجاهد - في بيان أوردته وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية- إن الحركة تدين بشدة الهجوم الذي خلف عددا من القتلى، ومن بينهم علماء دين.

وألقى المتحدث باسم الحركة، مسؤولية الهجوم على بعض الدوائر، زاعما أن الهجوم ناتج عن بعض التوترات الصغيرة بين الدوائر، الذين لا يترددون في قتل المسلمين بوحشية.

يذكر أن السلطات الأفغانية قد أعلنت أن حصيلة قتلى الانفجار ارتفعت 50 شخصا على الأقل، إلى جانب إصابة 83 آخرين، بينهم 20 في حالة حرجة، فيما لم تعلن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عن الهجوم.

وكان الرئيس الأفغاني أشرف غني، قد أعلن حالة الحداد على أرواح الضحايا، واصفا الانفجار بـ"الجريمة التي لا تغتفر".
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