توخيل يشرح فلسفته التدريبية مع سان جيرمان

شرح توماس توخيل، المدير الفني لباريس سان جيرمان، فلسفته التدريبية التي قادت فريقه لتصدر جدول الدوري الفرنسي دون منازع، هذا الموسم.



وقال توخيل في حوار مع الموقع الرسمي لناديه: "مقتنع تماما بأنه كلما استحوذنا على الكرة، فإننا نتفادى خطورة أي منافس، ونكون قادرين على خلق مزيد من الفرص وإبعاد الخطر عن مرمانا".



وأضاف: "كذلك عندما نفقد الكرة، فإن مهاجمينا عليهم دور مهم في ضرورة الضغط بقوة وتركيز لاسترداد الكرة من المنافس في غضون 7 ثوان".



وأشار المدرب الألماني إلى أنه راض عن أداء فريقه في مباراتي نابولي بدوري الأبطال رغم التعادل مرتين 1-1 و2-2، وكذلك لقائي مارسيليا وليل، أكثر من رضاه عن مستوى لاعبيه في المباراة التي انتهت بالفوز على موناكو 4-0.



وتابع: "في لقاء موناكو سمحنا للمنافس بصنع الفرص والوصول إلى مرمانا أكثر من مرة خاصة في الشوط الأول".



وشدد توخيل: "الفوز في أول 13 مباراة بالدوري لا يعني أنني سأغير من طريقة الأداء أو إراحة لاعبين أو يفتح المجال لتجريب خطط جديدة، فمن الضروري الحفاظ على قوام الفريق، وأعلم جيدا متى يحتاج كل لاعب للراحة أو منح الفرصة لعناصر أخرى".



وتطرق المدير الفني لبي إس جي للحديث عن الثنائي العائد من الإصابة داني ألفيس وليفين كورزاوا، مشيرا إلى أن عودة الثنائي مهمة للغاية للفريق خاصة كورزاوا لمعاناة الفريق من قلة البدائل في الجبهة اليسرى.



وأتم توخيل: "أما ألفيس يتدرب بثقة وجدية ولا مجال للتشكيك في إمكانياته فهو يتمتع بخبرة كبيرة، إلا أن ألفيس وكورزاوا غير جاهزين بنسبة 100%، ويحتاجان لوقت ليكونا لائقين للمشاركة في المباريات".