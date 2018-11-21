ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

توخيل يشرح فلسفته التدريبية مع سان جيرمان

الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 08:36 ص
صدى البلد
نور عادل
شرح توماس توخيل، المدير الفني لباريس سان جيرمان، فلسفته التدريبية التي قادت فريقه لتصدر جدول الدوري الفرنسي دون منازع، هذا الموسم.

وقال توخيل في حوار مع الموقع الرسمي لناديه: "مقتنع تماما بأنه كلما استحوذنا على الكرة، فإننا نتفادى خطورة أي منافس، ونكون قادرين على خلق مزيد من الفرص وإبعاد الخطر عن مرمانا".

وأضاف: "كذلك عندما نفقد الكرة، فإن مهاجمينا عليهم دور مهم في ضرورة الضغط بقوة وتركيز لاسترداد الكرة من المنافس في غضون 7 ثوان".

وأشار المدرب الألماني إلى أنه راض عن أداء فريقه في مباراتي نابولي بدوري الأبطال رغم التعادل مرتين 1-1 و2-2، وكذلك لقائي مارسيليا وليل، أكثر من رضاه عن مستوى لاعبيه في المباراة التي انتهت بالفوز على موناكو 4-0.

وتابع: "في لقاء موناكو سمحنا للمنافس بصنع الفرص والوصول إلى مرمانا أكثر من مرة خاصة في الشوط الأول".

وشدد توخيل: "الفوز في أول 13 مباراة بالدوري لا يعني أنني سأغير من طريقة الأداء أو إراحة لاعبين أو يفتح المجال لتجريب خطط جديدة، فمن الضروري الحفاظ على قوام الفريق، وأعلم جيدا متى يحتاج كل لاعب للراحة أو منح الفرصة لعناصر أخرى".

وتطرق المدير الفني لبي إس جي للحديث عن الثنائي العائد من الإصابة داني ألفيس وليفين كورزاوا، مشيرا إلى أن عودة الثنائي مهمة للغاية للفريق خاصة كورزاوا لمعاناة الفريق من قلة البدائل في الجبهة اليسرى.

وأتم توخيل: "أما ألفيس يتدرب بثقة وجدية ولا مجال للتشكيك في إمكانياته فهو يتمتع بخبرة كبيرة، إلا أن ألفيس وكورزاوا غير جاهزين بنسبة 100%، ويحتاجان لوقت ليكونا لائقين للمشاركة في المباريات".
loading...

ترشيحاتنا

هاني شنودة: فايزة أحمد جريت ورا مايسترو بالشبشب.. فيديو

رينارد يكشف عن طلب مدرب الأهلي بشأن مشاركة أزارو مع المغرب أمام تونس

مدرب تونس يهاجم نجم الزمالك بعد ودية المغرب

أمريكا تبتكر لحوماً اصطناعية.. وطرحها بالأسواق قريباً

أجيري يكشف عن اسمه الحقيقي على الهواء

وصفة تخلصك من الشعر الزائد بسرعة لا تتوقعينها ودون ألم

محمد علي سليمان لابنته الراحلة غنوة: وحشتيني حبيبة بابا

الزمالك يستعد للداخلية بمعسكر مغلق اليوم

زيادة وزن عمرو يوسف تثير الجدل على مواقع التواصل

نادر شوقي: غالي وافق على منصبه حباً في الخطيب واستقال منذ 3 أشهر.. فيديو

نيمار يقلل مخاوف سان جيرمان حول إصابته

نادر شوقي يكشف عن الوجهة التالية للاعب وسط الجونة.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالات النجمات في مهرجان القاهرة السينمائي.. اللون الأسود يكسب.. صور

شاهد.. 20 صورة تكشف أسرار المماليك في متحف النسيج

شاهد.. كل نجوم مهرجان القاهرة على السجادة الحمراء

بعد إثارتها الجدل .. شاهد أغرب إطلالة فى مهرجان القاهرة السينمائي

إطلالة أنثوية لنور في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي.. صور

فيديو

مواصفات فتى أحلام منة عرفة.. وويزو ترد: كنت عاوزة فرارجي.. فيديو
منة عرفة تروي موقفاً قاسياً تعرضت له في المدرسة.. فيديو
الزراعة: صادراتنا من المحاصيل سليمة وخالية من متبقيات المبيدات
أجيري: ما تخافوش على المنتخب.. ومروان محسن أهم مهاجم
أحمد موسى يكشف عن زيارة سرية مرتقبة من نتنياهو إلى قطر

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل ينجح التابلت في القضاء على الدروس الخصوصية ؟

هل ينجح التابلت في القضاء على الدروس الخصوصية ؟