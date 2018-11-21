التحقيق فى واقعة انتحار شاب داخل منزله بسبب ترك زوجته المنزل بقليوب

بدأت نيابة قليوب التحقيق فى واقعة قيام شاب بالتخلص من حياته بالانتحار وشنق نفسه مستخدما حبل الغسيل داخل منزله بقرية منطاي، حيث أمرت النيابة بندب الطبيب الشرعى لتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة وطلب تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة واستدعاء أهلية المتوفى لسؤالهم.





وكان اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية قد تلقى إخطارا بورود بلاغ لمركز قليوب بالعثور على جثة "ع.س" ٣١ عاما، نجار مسلح، مشنوقا داخل "المنور" بشقة شقيقته بقرية منطاي التابعة لمركز قليوب.



