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حوادث

ضبط 5 أطنان أرز مخزون و3 جزارين لبيعهم لحوما منتهية الصلاحية

الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 10:34 ص
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات - أرشيفية
جمالات الدمنهورى
واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية حملاتها للرقابة على الأسواق، والتصدي لتجار السوق السوداء وضبط السلع منتهية الصلاحية بتوجيهات من المهندس كمال راشد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالتنسيق مع مباحث التموين بإشراف العقيد وجدي الصيرفي.

وبحسب بيان، اليوم الأربعاء، أسفرت الحملة عن ضبط "حمدي. ع"، 39 سنة، تاجر حبوب وصاحب مخزن حبوب كائن عزبة القصاصين مركز كوم حمادة، لقيامه بحيازة وتخزين كميات من الأرز الشعير بالمخزن الخاص به وحبسها عن التداول بالأسواق لإعادة بيعها بالسوق السوداء أو تصديرها فى أوقات أخرى، مستفيدًا من فارق الأسعار ومحققًا أرباحًا غير مشروعة وضُبط بحوزته 5 أطنان أرز شعير.

كما تمكنت الحملة من ضبط كل من "بلال. ط"، 38 سنة، صاحب محل جزارة كائن مركز كفر الدوار، لقيامه بذبح لحوم خارج المجزر الحكومى وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، حيث تم ضبط كمية 3 كيلو، و"ياسر. م"، 41 سنة، صاحب محل جزارة كائن بندر دمنهور، لقيامه بذبح لحوم خارج المجزر الحكومى وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، حيث تم ضبط كمية 2 كيلو، و"عبد العزيز. ع"، 44 سنة، صاحب محل جزارة ببندر دمنهور، لقيامه بذبح لحوم خارج المجزر الحكومى وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم ضبط كمية 14 كيلو.

وتحررت المحاضر اللازمة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
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