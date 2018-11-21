ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

حقيقة سخرية ياسر جلال من نادي الزمالك

الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 10:20 ص
صدى البلد
نورا نبيل
تداول بعض رواد موقع "تويتر" تغريدة من حساب يحمل اسم النجم ياسر جلال، يسخر خلاله من نادي الزمالك وجمهوره، مؤكدًا أنه لم يحقق أي إنجازات في حياته.

وعبر الكاتب مدحت العدل عن رفضه لهذه التغريدة ورد عليها قائلًا: "‏‎بلاش إنت يا ياسر يا جلال.. إذا كنت انت الفنان.. نصيحة لأن ناس كتير حتخش وحتطول لسانها عليك.. أولًا لإن دي بقت أخلاق البشر، ثانيا الإفيه دمه تقيل إلا لو كنت بتمثل كوميدي ف نصيحة بلاش".

ولكن الحقيقة أن هذا الحساب ليس له علاقة بالفنان ياسر جلال، وحذر بالفعل أكثر من مرة من التعامل معه، مؤكدا أنه لا يمتلك أي حسابات على "تويتر"، وبالفعل بعض متابعي مدحت العدل أكدوا له أنه حساب مزيف وطالبوه بحذف ما كتبه.
loading...

ترشيحاتنا

حقيقة سخرية ياسر جلال من نادي الزمالك

انتخاب المرشح الكوري الجنوبي كيم جونغ يانغ لرئاسة الإنتربول لمدة عامين

أمريكا تدين تفجيرا إرهابيا استهدف احتفالاً بالمولد النبوي في أفغانستان

كريستيانو رونالدو يحدد مكان إقامة حفل زفافه

مواصفات فتى أحلام منة عرفة.. وويزو ترد: كنت عاوزة فرارجي.. فيديو

هاني شنودة: فايزة أحمد جريت ورا مايسترو بالشبشب.. فيديو

نادر شوقي: حسام غالي مرشح بقوة لتولي منصب مدير الكرة في الأهلي.. فيديو

شاهد..توك توك يصدم سيدة ويفقدها الوعي بحدائق حلوان

مصدر بالزمالك يكشف تفاصيل إعارة باسم مرسي

قدري أبو بكر: الاحتلال يستخدم الرعاية الصحية فى تعذيب الأسرى.. فيديو

الأرصاد: أمطار غزيرة على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة..فيديو

منة عرفة تروي موقفاً قاسياً تعرضت له في المدرسة.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالات النجمات في مهرجان القاهرة السينمائي.. اللون الأسود يكسب.. صور

شاهد.. 20 صورة تكشف أسرار المماليك في متحف النسيج

شاهد.. كل نجوم مهرجان القاهرة على السجادة الحمراء

بعد إثارتها الجدل .. شاهد أغرب إطلالة فى مهرجان القاهرة السينمائي

إطلالة أنثوية لنور في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي.. صور

فيديو

بث مباشر.. الجامعة العربية تستضيف اجتماعا لدعم فلسطين
شاهد..طريقة تصنيع عروسة وحصان حلاوة المولد بالمنزل
الأرصاد: أمطار غزيرة على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة..فيديو
المرور: كثافات متوسطة بمحاور القاهرة والجيزة .. فيديو
مواصفات فتى أحلام منة عرفة.. وويزو ترد: كنت عاوزة فرارجي.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل ينجح التابلت في القضاء على الدروس الخصوصية ؟

هل ينجح التابلت في القضاء على الدروس الخصوصية ؟