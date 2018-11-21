حقيقة سخرية ياسر جلال من نادي الزمالك

تداول بعض رواد موقع "تويتر" تغريدة من حساب يحمل اسم النجم ياسر جلال، يسخر خلاله من نادي الزمالك وجمهوره، مؤكدًا أنه لم يحقق أي إنجازات في حياته.



وعبر الكاتب مدحت العدل عن رفضه لهذه التغريدة ورد عليها قائلًا: "‏‎بلاش إنت يا ياسر يا جلال.. إذا كنت انت الفنان.. نصيحة لأن ناس كتير حتخش وحتطول لسانها عليك.. أولًا لإن دي بقت أخلاق البشر، ثانيا الإفيه دمه تقيل إلا لو كنت بتمثل كوميدي ف نصيحة بلاش".



ولكن الحقيقة أن هذا الحساب ليس له علاقة بالفنان ياسر جلال، وحذر بالفعل أكثر من مرة من التعامل معه، مؤكدا أنه لا يمتلك أي حسابات على "تويتر"، وبالفعل بعض متابعي مدحت العدل أكدوا له أنه حساب مزيف وطالبوه بحذف ما كتبه.