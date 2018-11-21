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مرأة

طفلك يعاني من النسيان سريعا.. تعرفي على هذا السبب وعليك تجنبه

الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 10:37 ص
صورة أرشفية
صورة أرشفية
أسماء عبد الحفيظ
تشتكى أغلب الامهات من ضعف ذاكرة أطفالهم وخاصة فى وقت الدراسة ،ويقع البعض فى حيرة من كيفية التصرف مع هذا الطفل بشكل صحيح ،فإذا كنت من ضمن هؤلاء الذين يعانون من هذه المشكلة يمكنك معرفة السبب وتجنبه .

نوه الدكتور أحمد سند أخصائى أمراض الكلى والسكر إلى أن علماء ألمان حذروا من تناول كميات كبيرة من السكريات.

وأكدوا أنها قد تسبب تدمير فى خلايا المخ مما يقلل نسبة تركيز الإنسان بشكل ملحوظ ويجعله عرضة للإصابة بفقدان الذاكرة و"الخرف".

ورغم أن دراسات سابقة أثبتت فاعلية تناول الأطعمة السكرية في محاربة السمنة، إلا أن الدراسة الحديثة التي أجراها فريق من جامعة شارتيه الألمانية، ونشرت نتائجها صحيفة "ديلي ميل" كشفت أن اتباع نظام غذائي يعتمد على السكريات له مخاطر صحية أكبر، حيث يعرض الشخص للنسيان وفقدان الذاكرة في بعض الأحيان.

وشملت الدراسة 141 شخصًا من غير المصابين بمرض السكري، أو حتى مقدماته ولا يعانون من ضعف تحمل الجلوكوز، وكشفت النتائج أن الأشخاص الذين يتمتعون بمستويات منخفضة من الجلوكوز في الدم، حققوا نتائج جيدة عند الخضوع لاختبارات الذاكرة، بينما عانى الأشخاص أصحاب مستويات الغلكوز العالية من ضعف الذاكرة وتدهور وظائف الإدراك.

يذكر أن البريطانيين يستهلكون نحو 15 ملعقة صغيرة من السكر يوميًا لما تحتويه أطعمتهم من كميات كبيرة من السكر مخبأة في العصائر والوجبات السريعة والزبادي بالفواكه.

وينصح "سند " حاليًا باستبعاد العصائر والمشروبات الغازية من وجبة العشاء لما تحويه من نسبة عالية من السكريات، واستبدالها بكأس من الحليب أو الماء لصحة أفضل.
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