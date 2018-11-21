شذوذ بعد الستين.. جامع قمامة يشعل النار فى جسد عجوز.. صور



عم زكريا رجل على باب الله يستيقظ يوميًا فى تمام الساعة السابعة والنصف، يترجل على قدميه بُخطوات هادئة، للبحث عن قوت يومه في أحد الشوارع المجاورة لمدينة الخصوص يحمل صندوقا خشبيا بداخله السجائر معروف بين أهل المنطقة بطيبة القلب، وحسن المعاملة والعِشرة، لا يتحدث مع أحد، ولا يجلس على المقهى، الجميع يشهد له بالخلق.



حضر الحاج زكريا البالغ من العمر 70 عامًا، منذ عدة أشهر ليقطن في شارع مية النار بجوار ميدان أبو سعدة بمدينة الخصوص، اجر شقة مكونة من غرفتين وصالة فى الطابق الأرضي للمنزل، مكث تلك الفترة وحيدًا، لا يتحدث مع أحد، وبعد مرور عدة أيام حضرت سيدة تبلغ من العمر ما يقرب من 45 عاما، مكثت معه لعدة دقائق، علمنا خلالها انها شقيقته وتقطن فى الزاوية الحمراء، ويوجد خلافات بين المجنى عليه واولاده.



مرت الأيام والليالي، تعرف المجنى عليه إلى شاب يعمل فى جمع القمامة من المنازل، بدأ الشاب يتردد عليه، وفى يوم الجريمة كانت عقارب الساعة تُشير إلى السابعة والنصف ليلًا، حضر الشاب المتهم وبصحبته الرجل العجوز، مكث فى شقته ما يقرب من ساعتين، وبعدها فوجئ الاهالى بدخان كثيف يخرج من داخل غرفة الرجل العجوز، هرول الأهالي وعثروا على الرجل العجوز مقيد اليدين والرجلين، والنيران مشتعلة فى جسده النحيف، حتى أصبح جثة متفحمة والنيران تلتهم جميع محتويات الغرفة بالكامل.



استغرق اهالى المنطقة ما يقرب من 20 دقيقة فى إخماد الحريق، حتى وصلت قوات الأمن، بصحبة فريق من النيابة العامة، لتبدأ خطة البحث فى فك لغز تلك الجريمة.



بدأت الأجهزة الأمنية فى سماع الشهود، ومعرفة آخر شخص كان مع المجنى عليه لم تستغرق الأجهزة الأمنية فى البحث عن خيوط الجريمة كثيرا من الوقت، حتى أخبرتهم طفلة، بالغة من العمر 12 عاما، لتقول :« أنا شفت عمو الحج ماشي مع شاب وبعدها دخلوا الشقة وبعد كده طلع دخان كتير ومشفتش حاجه تاني».



استمرت خطة الأجهزة الأمنية فى البحث، حتى تم العثور على كاميرات مراقبة على أول الشارع، على الفور تم التحفظ عليها، وبتفريغها بمعرفة النيابة العامة، عثر على شاب يرتدي تيشيرت بصحبة الرجل، لم تمر سوى 7 ساعات وتم القاء القبض على المتهم، ليعترف بتفاصيل ارتكاب جريمته أمام مأمور قسم شرطة الخصوص.



وألقي القبض على المتهم وبمواجهته اعترف تفصيليا بارتكابه الواقعة، وقرر أنه مساء يوم الحادث أثناء جمعه القمامة بمنطقة الخصوص تعرف إلى المجني عليه، وقرر له الأخير أن يصطحبه للعمل معه مقابل 60 جنيها يوميا وتوجه لمسكنه.



يقول المتهم:، كنت أعمل كعادتي فى جمع القمامة، وفى ذات الأيام تعرفت على الحج زكريا، ومع مرور الأيام بدأت علاقتي بالمجنى عليه تتوطد، وفى يوم الجريمة طلب المجنى عليه الذهاب بصحبته الى شقته، لم أرفض ولكن مع بداية دخولى الشقة بدأ المجني عليه يقوم بفعل حركات مريبة، حتى تسلل الشك بداخلى، وفوجئت بالعجوز يطلب خلع ملابسي، لممارسة الرذيلة، لم أشعر خلالها إلا وأنا أقوم بضربه على رأسه، وهنا فوجئت بسقوطه على الأرض، شعرت بالخوف فقمت بتقييده بالحبل وكممت فمه وهرولت مسرعًا الى المطبخ، وأحضرت أسطوانة البوتاجاز ووجهتها صوبه وقمت بإشعال النيران فى جسده النحيل لكي أضلل العدالة عن ارتكاب جريمتي.



تلقى المقدم محمود عقل رئيس مباحث قسم الخصوص، بلاغا من الأهالي بنشوب حريق في منزل بشارع مية النار ، بميدان أبو سعدة، دائرة القسم تم إخطار اللواء رضا طبلية، مدير الأمن فانتقل العميد عبدالله جلال رئيس فرع البحث الجنائي وسيارات الإطفاء، وتم السيطرة على الحريق، وبالفحص تم العثور على جثة رجل عجوز متفحمة ووجود آثار قيد على قدميه ومعصوب العينين.



تم تشكيل فريق بحث قادة اللواء علاء فاروق مدير المباحث، وتوصل فريق البحث إلى أن آخر رؤيه للمجني عليه، كانت بصحبة شخص يدعى (م. ع. ح.- 18 سنة- عامل قمامة).



وألقي القبض على المتهم بمواجهته اعترف تفصيليا بارتكابه الواقعة.

منزل متهالك الجدران، مكون من طابقين بداخله أسرتين، فجأة اندلعت النيران بشقة الحاج زكريا الذى تخطى عامه السبعين وارتفعت أصوات الصراخ والعويل، يصحبها بكاء أطفال.