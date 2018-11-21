ورش ومسابقات في احتفالات ثقافة الجيزة بالمولد النبوي

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة العديد من الأنشطة والندوات الثقافية والفنية، بفرع ثقافة الجيزة، في إطار احتفالات الهيئة بالمولد النبوي الشريف تضمنت مسابقة ثقافية وورشة فنية.



وأوضح بيان اليوم، الأربعاء، أنه في مكتبة الطلبة والطالبات عقد الفرع مسابقة دينية عن المولد النبوي وقراءة في قصيدة نهج البردة لأمير الشعراء أحمد شوقي التي كتبها معارضا بردة الإمام البوصيري.



كما أقام قصر ثقافة السادس من أكتوبر ورشة فنية لعمل عروسة المولد باستخدام ورق الكانسون والفوم جليتر بحضانة الطفل المبتسم.