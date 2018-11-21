الممارسة الإعلامية للطلاب في لقاء مركز أحمد بهاء الدين الثقافي بأسيوط

نظم المركز الثقافي لجمعية أصدقاء أحمد بهاء الدين بالدوير بالتعاون مع مركز إعلام جنوب أسيوط صباح اليوم لقاء لتبسيط مفهوم الممارسة الإعلامية لطلاب مدرسة النصر للتعليم الأساسي بمركز صدفا ضمن سلسلة برامج رفع وعي الطلاب وإدراكهم المعرفى صرح بذلك المهندس محمد سيد مسئول الوحدة التعليمية لمركز أحمد بهاء الدين الثقافي.





وقال إن اللقاء قام بتنفيذه الإعلامي أحمد مصطفى علي مسئول الإعلام التنموي لمركز إعلام جنوب أسيوط التابع للهيئة العامة للاستعلامات بناء على دعوة من المركز الثقافي وتعاون مشترك.



