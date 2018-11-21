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محافظات

الممارسة الإعلامية للطلاب في لقاء مركز أحمد بهاء الدين الثقافي بأسيوط

الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 10:27 ص
المركز الثقافي لجمعية
المركز الثقافي لجمعية أصدقاء أحمد بهاء الدين بالدوير
إيهاب عمر
نظم المركز الثقافي لجمعية أصدقاء أحمد بهاء الدين بالدوير بالتعاون مع مركز إعلام جنوب أسيوط صباح اليوم لقاء لتبسيط مفهوم الممارسة الإعلامية لطلاب مدرسة النصر للتعليم الأساسي بمركز صدفا ضمن سلسلة برامج رفع وعي الطلاب وإدراكهم المعرفى صرح بذلك المهندس محمد سيد مسئول الوحدة التعليمية لمركز أحمد بهاء الدين الثقافي.

وقال إن اللقاء قام بتنفيذه الإعلامي أحمد مصطفى علي مسئول الإعلام التنموي لمركز إعلام جنوب أسيوط التابع للهيئة العامة للاستعلامات بناء على دعوة من المركز الثقافي وتعاون مشترك.

وأضاف محمد سيد، أن اللقاء تضمن تعريف الطلاب على نشأة وسائل الإعلام وتطورها ثم كيفية أداء الإعلامي لدورة وفق القيم المهنية والحياد وتحري الدقة والمصداقية وإسناد المعلومات وتوثيقها وغيرها والتي تم تناولها مع الطلاب بعدة أساليب تدريبية منها المحاضرة والمناقشة والمحاكاة والمناظرة، وعبر نموذج تطبيقي قام به الطلاب من خلال تكوين فريق عمل ليتحدث عن كيفية تخطيطه وتنفيذه واختياره لمشكلة محلية ومن ثم كيفية تناولها إعلاميًأ وتحديد الاطراف المسؤولة والمعنية والمتضررة ومحاورتها لاستخلاص المعلومات ذات القيمة.
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