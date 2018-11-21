الأمم المتحدة تحتفل باليوم العالمي للتلفزيون

يتم الاحتفال بيوم الأمم المتحدة للتلفزيون العالمي سنويا في العديد من الأماكن حول العالم، والذي يوافق اليوم 21 نوفمبر، حيث يلعب التلفزيون دورا رئيسيا في تقديم قضايا مختلفة تؤثر على الناس.



ويعد التلفزيون واحدًا من أكثر وسائل الإعلام تأثيرًا على نشر المعلومات، يتم استخدامه لبث حرية التعبير وزيادة التنوع الثقافي، وحين أدركت الأمم المتحدة أن التلفزيون لعب دورا رئيسيا في عرض القضايا العالمية التي تؤثر على الناس، اعترفت الأمم المتحدة بإمكانية استخدام التلفزيون لتثقيف العديد من الناس حول العالم وقضاياه وقصصه الحقيقية التي تحدث من خلال تخصيص يوم عالمي له.



وفي 17 ديسمبر 1996 أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة أن يوم 21 نوفمبر يومًا للتلفزيون العالمي، وتم تخصيص هذا اليوم احتفالا التاريخ الذي عقد فيه المنتدى العالمي الأول للتلفزيون في وقت سابق من نفس العام، ودعت الأمم المتحدة جميع الدول الأعضاء إلى الاحتفال بهذا اليوم من خلال تشجيع التبادل العالمي للبرامج التلفزيونية التي تركز على قضايا مثل السلام والأمن والتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيزات التغيير الثقافي.



واليوم العالمي للتلفزيون هو يوم لتجديد التزامات الحكومات والمنظمات والأفراد لدعم تطوير وسائل الإعلام التلفزيونية في تقديم معلومات غير متحيزة حول القضايا والأحداث الهامة التي تؤثر على المجتمع.



يجوز للمؤسسات التعليمية الاحتفال بيوم التلفزيون العالمي في تقاويمها ويمكن للمعلمين استخدام هذا اليوم كفرصة لدعوة المتحدثين الضيوف لمناقشة قضايا الإعلام والتواصل المتعلقة بالتلفزيون، قد تتضمن موضوعات المناقشة: كيف يشجع التلفزيون التنوع الثقافي والفهم المشترك؛ الروابط بين الديمقراطية والتلفزيون. ودور التلفزيون في التطورات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية.



ويوجد ثلاثة أيام مماثلة، اليوم العالمي لحرية الصحافة، واليوم العالمي للاتصالات السلكية واللاسلكية، واليوم العالمي للإعلام الإنمائي، ومنها أيام هامة، أما يوم التليفزيون العالمي فرأي البعض حينها أنه بلا أهمية.