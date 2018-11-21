الدرندلي يتحدث عن مباراة الأهلي أمام الوصل غدا

أكد خالد الدرندلى أمين صندوق الأهلى ورئيس بعثة فريق الكرة فى رحلة دولة الإمارات العربية المتحدة أن هناك دعما هائلا من قبل مجلس الإدارة لأبناء الرداء الأحمر فى مواجهة الوصل المقرر لها مساء غد فى اياب دور الــ16 لكأس زايد للأندية أبطال العرب.



وقال الدرندلى إن مجلس الإدارة بقيادة محمود الخطيب رئيس النادى يتابعون ويدعمون الفريق فى مشواره العربى والمحلي، لاستعادة البطولات والعودة لمنصات التتويج بعد خسارة لقب دورى أبطال إفريقيا، وأضاف أن ثقتهم بلا حدود فى عبور الفريق لعقبة الوصل المقرر لها غدًا والتأهل لدور الــ8 رغم نتيجة التعادل بإستاد الجيش المصرى فى برج العرب والتى انتهت 2-2.