والد رافينيا يفتح النار على فالفيردي ويلمح برحيله عن برشلونة

أعرب مازينيو والد البرازيلي رافينيا لاعب برشلونة الإسباني، عن غضبه الشديد تجاه إرنستو فالفيردي المدير الفني للبارسا، بسبب تجاهل ابنه، وعدم مشاركته باستمرار في المباريات.



وقال مازينيو في تصريحات نشرتها صحيفة "سبورت" الإسبانية: "ما يحدث مع رافينيا في برشلونة شيء جنوني، المدير الفني فقط من يعرف، في الحقيقة ابني يريد اللعب بانتظام".



تابع: "رافا يخوض 3 مباريات على التوالي ثم يستبعد، بالرغم من أنه يقدم أداءً جيدًا في هذه المباريات، أمر غير مفهوم من المدرب".



أضاف: "يجب أن نجد مخرجًا من برشلونة، الوضع هٌنا معقد للغاية، رافا يحتاج إلى نادي يعطيه 30 أو 40 مباراة في الموسم".



وأتم حديثه قائلًا: "ننتظر فترة الانتقالات الشتوية، خاصة إذا كانت هناك أندية ترغب في التعاقد معه".



