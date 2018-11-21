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ثقافة

يوم ميلاد المصطفى وقمر.. في احتفالية الفني للفنون الشعبية بالمولد النبوي

الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 10:40 ص
صدى البلد
طارق موسى
احتفل البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية بالمولد النبوى الشريف، من خلال حفلة فنية للفرقة القومية للموسيقى الشعبية وشعبة الإنشاد الدينى بالفرقة، مساء أمس الثلاثاء على مسرح البالون بالعجوزة، وقدم الحفل الفنان مجدى صبحى.

وقال الدكتور عادل عبده رئيس البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية، "إننا لدينا فى البيت أصوات فى مجال الطرب والغناء الشعبى الأصيل تعد كنوزا حقيقية، وستشهد الفترة القادمة المزيد من هذه الحفلات بصفة دورية، وليس فقط فى المناسبات والأعياد القومية، وستجوب الفرقة القومية للموسيقى الشعبية كل محافظات مصر".

ووجه رئيس البيت الشكر لفنانى الفرقة والشعبة، والدكتور أسامة زغلول مدير عام الفرقة، والدكتور أحمد رفعت المشرف الفنى للشعبة، والفنان عاطف سعيد المشرف الفنى للفرقة، ومدرب الشعبة الفنان حاتم سمير، ومدرب الفرقة الفنان نعيم فاروق، لما قدموه من جهد رائع لخروج الحفل بصورة مشرفة.

وكان الحفل قد بدأ بعزف السلام الجمهورى، واستهلت شعبة الإنشاد الدينى فى الجزء الأول من الحفل، بإنشاد كلمات الله الحسنى، ثم تغنى الفنان محمد نيازى بأغنية "يوم ميلاد المصطفى"، والفنانة فاطمة بأغنية"محمد يارسول الله"، وتغنت الفنانة منى إبراهيم بأغنية "هلت ليالى"، وقدمت الفنانة كريمان أغنية"الرضا والنور"، والفنان محمد البدرى أغنية "يا رسول الله أجرنا"، و"كم ناشد المختار ربه" تغنت بها الفنانة ميادة حسين، و"إلهى ما اعظمك" للفنانة رنيا حسين، و"عليك صلاة الله وسلامه" للفنانة خيرية، وشدى الفنان اسلام شميس بأغنية "ما شممت الورد"، والفنانة آية بأغنية "سلام الله يا طه"، واختتم الجزء الأول من الحفل بأغنية "إلهى الكون" للفنان عماد عبد المجيد.

أما الجزء الثانى من الحفل، قدمت الفرقة القومية للموسيقى الشعبية، باقة من الأغانى الدينية والمواويل الشعبية، حيث تغنى الفنان عبده زغلول بأغنية "وكلتك محامى"، وقدم الفنان فتحى الهوارى أغنية "بئر زمزم"، والفنان مجدى شيحة أغنية "صلى على النبى"، إلى جانب مجموعة من أغانى المديح النبوى منها "أمدحك" للفنان أحمد سعد، و "يا مداحين النبى" للفنانة دعاء الجيزاوى، و"سيدة يا سيدة" للفنانة نورا صبحى، وجاء مسك الختام فى أغنية " قمر " للفنان أحمد حسن.
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