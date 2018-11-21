الصحف السعودية: مصر وسلوفينيا يوقعان مذكرة تفاهم في مجال الطاقة.. وسيول الكويت تكشف عن ألغام ومتفجرات.. ونتنياهو يزور قطر قريبا وتميم يستقبله في مطار حمد

الصحف السعودية:

مصر وسلوفينيا توقعان مذكرة تفاهم في مجال الطاقة

العاهل السعودي يدشن 151 مشروعا في منطقة تبوك

نتنياهو يزور قطر قريبا وتميم يستقبله في مطار حمد

ترامب: أمريكا ستظل شريكًا راسخًا للمملكة

سلطت الصحف السعودية الصادرة اليوم، الأربعاء، الضوء على عددٍ من القضايا المحلية والعربية، والتي تناولت فيها الشأن المصري، ومذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين مصر وسلوفينيا في مجال الطاقة.البداية من صحيفة "الحياة" التي سلطت الضوء على مذكرة التفاهم التي وقعتها مصر وسلوفينيا أمس، الثلاثاء، في مجال الطاقة في ضوء التعاون المشترك بين الجانبين.وأكد وزير الإنتاج الحربي المصري محمد العصار أن مذكرة التفاهم تهدف إلى الاستفادة من خبرة شركة «أسكرا» في مجالات الطاقة والخدمات اللوجيستية المكملة، إضافة إلى نقل المعرفة والخبرة في مجال تصنيع الأجهزة والمعدات التي تخدم مشاريع توفير الطاقة الكهربائية إلى شركات الإنتاج الحربي، وقال العصار إن رغبة الوزارة في التعاون مع سلوفينيا تهدف لتلبية مصالح الجانبين.عربيًا وإقليميًا، ذكرت صحيفة "سبق" أن وزارة الداخلية الكويتية أعلنت أن السيول التي شهدتها البلاد خلال الأيام الماضية، كشفت عن 48 لغمًا ومتفجرات في مناطق صحراوية متفرقة، فيما تلقت 20 بلاغًا جديدًا عن ألغام أخرى، لافتة إلى فرقة المتفجرات انتقلت على الفور للتعامل معها.وصرحت صحيفة "عكاظ" بأن السعودية والإمارات تطلقان مبادرة إمداد لسد فجوة الاحتياج الانساني في اليمن وتقديم دعم إضافي بمبلغ 500 مليون دولار، يستفيد منها ما بين 10- 12 مليون يمنهي متاضرر، مناصفة بين الدولتين السعودية والإمارات.محليًا، ذكرت صحيفة "الرياض" أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، قد بعث برقية تهنئة للرئيس العماد ميشال عون، رئيس الجمهورية اللبنانية، بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده.وأعرب الملك باسمه واسم الشعبه عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب الجمهورية اللبنانية الشقيق اطراد التقدم والازدهار.وذكرت صحيفة "الحياة" أن الملك سلمان دفع عجلة التنميــة في تبوك بـ 12 مليار ريال، إذ استقبل أهالي المنطقة ودشن ووضع حجر الأساس لنحو 151 مشروعًا من المشاريع التنموية في تبوك، بحضور ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع محمد بن سلمان وأمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز.وأوضحت صحيفة "الاقتصادية" أن بيانات رسمية أظهرت أن الاحتياطيات الأجنبية لدى السعودية بنهاية أغسطس الماضي تغطي وارداتها لنحو خمسة سنوات (57 شهرا)، وذلك بعد أن كانت 44 شهرا في شهر يوليو من العام الجاري.دوليًا، ركزت صحيفة "الرياض" على تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن بلاده تعتزم أن تظل شريكًا راسخًا للمملكة، مشيرًا إلى أن إيران هي المسؤولة عن حرب دموية بالوكالة ضد المملكة العربية السعودية في اليمن.وقالت صحيفة "سبق" إن هيئة "الإذاعة والبث" الإسرائيلية نقلت عن مصادر سياسية رفيعة المستوى، أن تكون الدولة الخليجية التي سيزورها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو؛ قريبًا هي قطر.وقالت المصادر إن أمير قطر تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني؛ سيكون في استقبال "نتنياهو"؛ بمطار حمد الدولي، حيث ستستغرق الزيارة يومين لمناقشة التعاون فيما بينهما والتنسيق الأمني بين المخابرات القطرية و"الموساد".وأضافت صحيفة "الاقتصادية" أن الخزانة الأمريكية أعلنت أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على 6 أفراد و3 كيانات؛ لتورطهم في نقل شحنات نفط إلى سوريا.وأوضحت وزارة الخزانة أن قائمة المستهدفين من الشبكة تضم المواطن السوري محمد عامر الشويكي وشركته "غلوبال فيجن جروب" ومقرها روسيا، والتي تقوم أيضًا بتمويل فيلق القدس الإيراني وميليشيات حزب الله وحركة حماس.وفي شأن آخر، قالت الصحيفة إن روسيا والصين فشلتا في منع توسيع صلاحيات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، لتحديد المسئول عن الهجمات بالأسلحة الكيميائية مثل تلك التي وقعت في سوريا.وأبرزت "عكاظ" إعلان نادي الأسير الفلسطيني بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي قد اعتقلت 908 من الأطفال الفلسطينيين تقل أعمارهم عن 18 عامًا منذ بداية العام الجاري حتى نهاية أكتوبر.وذكرت صحيفة "مكة" الإلكترونية أنه قتل ما يزيد على 50 شخصًا وأصيب 60 آخرون من المشاركين، مساء أمس، الثلاثاء، في تفجير أحد الاحتفالات بالمولد النبوي في العاصمة الأفغانية كابول.واستهدف التفجير لقاءً يجمع المئات من رجال الدين والعلماء الأفغان بمناسبة عيد المولد النبوي، وأسفر عن سقوط 50 قتيلًا و60 جريحًا في حصيلة أولية.وركزت صحيفة "الشرق الأوسط" على رفض أستراليا التوقيع على ميثاق الأمم المتحدة للهجرة، لتنضم بذلك إلى قائمة طويلة من الدول الرافضة للميثاق العالمي للهجرة المقرر توقيعه الشهر المقبل في قمة للأمم المتحدة بالمغرب.وقالت "الحياة" إن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف قد أقر بصعوبات تواجهها الدول الأوروبية في إعداد آلية تتيح التجارة مع إيران بغير الدولار، للالتفاف على العقوبات الاميركية المفروضة على بلاده.