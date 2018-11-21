احرصي على إعطاء طفلك حلاوة المولد لهذا السبب

فى ظل الاحتفال بالمولد النبوى الشريف، ينصح أطباء التغذية بإعطاء الأطفال حلاوة المولد لهذه الأسباب، وتجنب الحلاوة ذات الألوان المصنعة.



أوضح خبير التغذية العلاجية الدكتور حسن محمد أبرز فوائد تناول حلويات المولد، وهى تتمثل فيما يلي:

- أنها لا تعتمد على الكربوهيدرات فقط، بل تحتوى على قدر كبير من الزيوت غير المشبعة، وهى صحية جدا ويحتاجها الجسم والمخ، فضلا عن احتوائها على "أوميجا 3" وقدر جيد من البروتين النباتى والفيتامينات والأملاح المعدنية.



- يستفيد منها الأطفال أكثر من الكبار، لأنها تقوى الذاكرة لديهم وتزيد القدرة على التركيز والانتباه وترفع قدرة الذكاء، ما ينعكس على مستواهم الدراسى بالإيجاب.



وحذر خبير التغذية من الإسراف في تناول كميات الحلوى اليومية لاحتوائها على قدر عال من السكريات والامتناع عن الأنواع الأخرى من الحلويات والمواد السكرية ذات الألوان المصنعة خلال اليوم الذي تأكل فيه حلوى المولد النبوى.