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أخبار العالم

الشرطة الألمانية تجري تدريبًا واسع النطاق لمكافحة الإرهاب غربي البلاد

الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 11:51 ص
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
أ ش أ
أجرت الشرطة الألمانية تدريبًا واسع النطاق لمكافحة الإرهاب في مطار "كولونيا بون" غربي البلاد، وسط مخاوف مستمرة بشأن التهديد الذي يشكله المتطرفون.

وذكرت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن حوالي ألف ضابط من الشرطة ووحدات العمليات الخاصة شاركوا في التدريبات إلى جانب 300 ممثل يؤدون دور المدنيين.

وقد قامت فكرة التدريبات على محاولة التصدي لمجموعة من المتطرفين -المدربون عسكريًا على مستوى عال- في محاولتهم إسقاط أكبر عدد ممكن من الضحايا المدنيين.
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