ضبط 1043 مخالفة مرورية وتحصيل 48 ألف جنيه غرامات بالغربية

حررت مديرية أمن الغربية اليوم، الأربعاء، 1043 مخالفة مرورية وتحصيل 48300 جنيه غرامات فورية بشوارع طنطا والمحلة.



وكان اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من اللواء عبد اللطيف الحناوي، حكمدار مديرية الأمن، يفيد بنتائج الحملات الأمنية، ففى مجال ضبط المخالفات المرورية تم تحرير 43 سيارة بدون لوحات ورخصتى القيادة والتسيير، و18 دراجة نارية مخالفة بدون لوحات وتراخيص، و182 مخالفة على نموذج 125، و96 انتظارا خاطئا، و2 سيارة لتجاوز خط السير، وتم التصالح فى 657 حالة مقابل تحصيل مبلغ 48300 جنيه كغرامات فورية.



وحررت المحاضر، وباشرت النيابات المختصة التحقيق.

