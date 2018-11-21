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حوادث

تنفيذ 2201 أحكام على متهمين هاربين من قضايا وتحصيل 117167 جنيها غرامات بالغربية

الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 12:06 م
ضبط - أرشيفية
ضبط - أرشيفية
أحمد على
نفذت مديرية أمن الغربية اليوم حكم ضبط لـمتهم هارب من أحكام جنائية وتحصيل 117167 جنيها غرامات فورية لردع المخالفين على مستوى قرى ومراكز المحافظة.

تلقي اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية إخطارا من اللواء سعيد شكري مدير المباحث الجنائية يفيد بتمكن ضباط إدارة البحث الجنائي وقوات من الشرطة السرية والنظامية فى مجال تنفيذ الأحكام ضبط (592) حكم فى جنح الحبس الجزئى والمستأنف و (1566) حكم فى الغرامات و (43) حكما فى مخالفات وبلغ إجمالى الاحكام ( 2201 ) حكم وإجمالى المبالغ المتحصله ( 117167 جنيها) غرامات .

وحررت المحاضر وباشرت النيابات المختصة للتحقيق فى الوقائع المشار إليها .
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