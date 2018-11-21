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محمد موسى: لولا الجيش مكنش هيبقى فيه مصر

الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 01:38 م
حمزة شعيب
قال الإعلامى محمد موسى، إن القوات المسلحة المصرية لعبت دورا كبيرا نابعا من وطنية خالصة فى الحفاظ على الدولة من كل محاولات إسقاطها.

وأضاف "موسى" خلال ندوته بـ"موقع صدى البلد الإخبارى"،"الجيش المصرى غير كل جيوش العالم، مؤكدا أن لدينا مؤسسة لها تاريخ من كل جانب، وجيشنا ليس مرتزقة لأنه خارج من رحم الشعب".

وأردف:" الجيش المصري قدم تضحيات كثيرة، وكل مسعاه الحافظة على الوطن والشعب، منوها بأنه "لولا الجيش المصري مكنش هيكون فيه بلد".
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