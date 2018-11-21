الإعلامي محمد موسى يكشف سر كثرة الخلافات في برنامجه

كشف الإعلامي محمد موسى، عن السبب وراء كثرة المشادات الكلامية و«الخناقات» بين ضيوف برنامجه، قائلا: "الخناقات والمشادات غير مرتبة، ولكن الإعلام في أعقاب ثورة 25 يناير 2011 أصيب بعدد من الضيوف الذين تصورا إمكانية رفع الصوت على الشاشة كما هو الحال في ميدان التحرير، وتلك تبعات ونتائج ثورة يناير 2011 السلبية".



وقال " موسى " في تصريحاته الخاصة في ندوة «صدى البلد»، أن إعلام جماعة الإخوان الإرهابية مبني على تشغيل ماكينة الكذب والتلفيق، ولديه جمهور مغيب منتمي لجماعة الإخوان، وهم غير راغبين في الاستماع إلى أي صوت آخر إلا صوت الإخوان.



وأضاف: "مصر تراجعت 20 سنة للخلف بسبب حكم الإخوان، ولكن الرئيس عبد الفتاح السيسي يحاول تصليح ذلك الأمر، ومن ينكر إنجازات الرئيس السيسي جاحد، وهفضل اقول كده حتى لو قلتوا عليا بطبل، لأنني شايف حجم المشروعات التنموية التي يتم تنفيذها في الدولة في شتى المجالات".