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أخبار العالم

القوات العراقية تعتقل قياديا بداعش في كركوك شمالي بغداد

الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 11:50 ص
علم -العراق
علم -العراق
أ ش أ
أعلن الناطق باسم وزارة الداخلية العراقية ، اللواء سعد معن،/اليوم الأربعاء/ اعتقال أحد قادة تنظيم "داعش" الإرهابي في كركوك شمال بغداد.

وقال معن، في بيان أوردته قناة "الإخبارية" العراقية، إن "مديرية استخبارات ومكافحة إرهاب كركوك بالتعاون مع التحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية ألقت القبض على أحد قادة "داعش" في منطقة حي الواسطي في كركوك، شمال بغداد.

وأضافت أن القيادي الإرهابي ، كان يعمل بصفة (جلاد) في ما يسمى تنظيمات كركوك الإرهابية، لافتة إلى أنه "تم إحالة المتهم للقضاء لإكمال التحقيقات".

وتواصل القوات العراقية عمليات تفتيش ومداهمات لضمان القضاء على فلول تنظيم داعش، خاصة في منطقة الحدود العراقية السورية ومنع محاولات تسلل العناصر الإرهابية عبر هذه الحدود .
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