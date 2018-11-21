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تعليم

ننشر تفاصيل مواصفات امتحانات 2019 لتلاميذ صفوف المرحلة الابتدائية

الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 12:01 م
صدى البلد
ياســـمين بدوي
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل مواصفات الورقة الامتحانية الخاصة بامتحانات الفصل الدراسي الأول في جميع المواد الدراسية التي يدرسها تلاميذ جميع صفوف المرحلة الابتدائي، خلال العام الدراسي الحالي 2018/2019.

وأوضحت الوزارة أن هذه المواصفات تم وضعها بمعرفة خبراء متخصصين في قسم التطوير بالمركز القومي للامتحانات والبحوث التربوية والتنمية.

وفيما يلي ينشر موقع "صدى البلد" صور المستندات التي توضح جميع مواصفات الورقة الامتحانية لكل مادة من المواد المقررة على صفوف المرحلة الابتدائية خلال الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي 2018/2019.
ننشر تفاصيل مواصفات امتحانات 2019 لتلاميذ صفوف المرحلة الابتدائية
ننشر تفاصيل مواصفات امتحانات 2019 لتلاميذ صفوف المرحلة الابتدائية
ننشر تفاصيل مواصفات امتحانات 2019 لتلاميذ صفوف المرحلة الابتدائية
ننشر تفاصيل مواصفات امتحانات 2019 لتلاميذ صفوف المرحلة الابتدائية
ننشر تفاصيل مواصفات امتحانات 2019 لتلاميذ صفوف المرحلة الابتدائية
ننشر تفاصيل مواصفات امتحانات 2019 لتلاميذ صفوف المرحلة الابتدائية
ننشر تفاصيل مواصفات امتحانات 2019 لتلاميذ صفوف المرحلة الابتدائية
ننشر تفاصيل مواصفات امتحانات 2019 لتلاميذ صفوف المرحلة الابتدائية
ننشر تفاصيل مواصفات امتحانات 2019 لتلاميذ صفوف المرحلة الابتدائية
ننشر تفاصيل مواصفات امتحانات 2019 لتلاميذ صفوف المرحلة الابتدائية
ننشر تفاصيل مواصفات امتحانات 2019 لتلاميذ صفوف المرحلة الابتدائية
ننشر تفاصيل مواصفات امتحانات 2019 لتلاميذ صفوف المرحلة الابتدائية
ننشر تفاصيل مواصفات امتحانات 2019 لتلاميذ صفوف المرحلة الابتدائية
ننشر تفاصيل مواصفات امتحانات 2019 لتلاميذ صفوف المرحلة الابتدائية
ننشر تفاصيل مواصفات امتحانات 2019 لتلاميذ صفوف المرحلة الابتدائية
ننشر تفاصيل مواصفات امتحانات 2019 لتلاميذ صفوف المرحلة الابتدائية
ننشر تفاصيل مواصفات امتحانات 2019 لتلاميذ صفوف المرحلة الابتدائية
ننشر تفاصيل مواصفات امتحانات 2019 لتلاميذ صفوف المرحلة الابتدائية
ننشر تفاصيل مواصفات امتحانات 2019 لتلاميذ صفوف المرحلة الابتدائية
ننشر تفاصيل مواصفات امتحانات 2019 لتلاميذ صفوف المرحلة الابتدائية
ننشر تفاصيل مواصفات امتحانات 2019 لتلاميذ صفوف المرحلة الابتدائية
ننشر تفاصيل مواصفات امتحانات 2019 لتلاميذ صفوف المرحلة الابتدائية
ننشر تفاصيل مواصفات امتحانات 2019 لتلاميذ صفوف المرحلة الابتدائية
ننشر تفاصيل مواصفات امتحانات 2019 لتلاميذ صفوف المرحلة الابتدائية
ننشر تفاصيل مواصفات امتحانات 2019 لتلاميذ صفوف المرحلة الابتدائية
ننشر تفاصيل مواصفات امتحانات 2019 لتلاميذ صفوف المرحلة الابتدائية
ننشر تفاصيل مواصفات امتحانات 2019 لتلاميذ صفوف المرحلة الابتدائية
ننشر تفاصيل مواصفات امتحانات 2019 لتلاميذ صفوف المرحلة الابتدائية
ننشر تفاصيل مواصفات امتحانات 2019 لتلاميذ صفوف المرحلة الابتدائية
ننشر تفاصيل مواصفات امتحانات 2019 لتلاميذ صفوف المرحلة الابتدائية
ننشر تفاصيل مواصفات امتحانات 2019 لتلاميذ صفوف المرحلة الابتدائية
ننشر تفاصيل مواصفات امتحانات 2019 لتلاميذ صفوف المرحلة الابتدائية
ننشر تفاصيل مواصفات امتحانات 2019 لتلاميذ صفوف المرحلة الابتدائية
ننشر تفاصيل مواصفات امتحانات 2019 لتلاميذ صفوف المرحلة الابتدائية
ننشر تفاصيل مواصفات امتحانات 2019 لتلاميذ صفوف المرحلة الابتدائية
ننشر تفاصيل مواصفات امتحانات 2019 لتلاميذ صفوف المرحلة الابتدائية
ننشر تفاصيل مواصفات امتحانات 2019 لتلاميذ صفوف المرحلة الابتدائية
ننشر تفاصيل مواصفات امتحانات 2019 لتلاميذ صفوف المرحلة الابتدائية
ننشر تفاصيل مواصفات امتحانات 2019 لتلاميذ صفوف المرحلة الابتدائية
ننشر تفاصيل مواصفات امتحانات 2019 لتلاميذ صفوف المرحلة الابتدائية
ننشر تفاصيل مواصفات امتحانات 2019 لتلاميذ صفوف المرحلة الابتدائية
ننشر تفاصيل مواصفات امتحانات 2019 لتلاميذ صفوف المرحلة الابتدائية
ننشر تفاصيل مواصفات امتحانات 2019 لتلاميذ صفوف المرحلة الابتدائية
ننشر تفاصيل مواصفات امتحانات 2019 لتلاميذ صفوف المرحلة الابتدائية
ننشر تفاصيل مواصفات امتحانات 2019 لتلاميذ صفوف المرحلة الابتدائية
ننشر تفاصيل مواصفات امتحانات 2019 لتلاميذ صفوف المرحلة الابتدائية
ننشر تفاصيل مواصفات امتحانات 2019 لتلاميذ صفوف المرحلة الابتدائية
ننشر تفاصيل مواصفات امتحانات 2019 لتلاميذ صفوف المرحلة الابتدائية
ننشر تفاصيل مواصفات امتحانات 2019 لتلاميذ صفوف المرحلة الابتدائية
ننشر تفاصيل مواصفات امتحانات 2019 لتلاميذ صفوف المرحلة الابتدائية
ننشر تفاصيل مواصفات امتحانات 2019 لتلاميذ صفوف المرحلة الابتدائية
ننشر تفاصيل مواصفات امتحانات 2019 لتلاميذ صفوف المرحلة الابتدائية
ننشر تفاصيل مواصفات امتحانات 2019 لتلاميذ صفوف المرحلة الابتدائية
ننشر تفاصيل مواصفات امتحانات 2019 لتلاميذ صفوف المرحلة الابتدائية
ننشر تفاصيل مواصفات امتحانات 2019 لتلاميذ صفوف المرحلة الابتدائية
ننشر تفاصيل مواصفات امتحانات 2019 لتلاميذ صفوف المرحلة الابتدائية
ننشر تفاصيل مواصفات امتحانات 2019 لتلاميذ صفوف المرحلة الابتدائية
ننشر تفاصيل مواصفات امتحانات 2019 لتلاميذ صفوف المرحلة الابتدائية
ننشر تفاصيل مواصفات امتحانات 2019 لتلاميذ صفوف المرحلة الابتدائية
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