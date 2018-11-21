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ثقافة

قصر ثقافة برج العرب يحتفل بالمولد النبوي

الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 12:05 م
صدى البلد
جمال الشرقاوي
نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة إحتفالية بمناسبة المولد النبوي الشريف، بقصر ثقافة برج العرب التابع لفرع ثقافة الإسكندرية.

تضمن الحفل لقاء بحضور جمال همام مدير مركز الإعلام بمدينة برج العرب، ود. حسن عباس أستاذ اللغة العربية بجامعة طنطا، تحدثا خلاله عن حياة الرسول وهجرته وعن حكمة الله - سبحانه وتعالي- في اختياره ليكون خاتما للأنبياء.

أعقب ذلك تقديم فقرات فنية تنوعت ما بين إلقاء القصائد الدينية والوطنية بحضور نخبة من الشعراء وأعضاء نادي الأدب، بجانب فقرة إنشاد ديني لمواهب القصر.

كما أقام القصر محاضرة دينية بعنوان " أخلاق رسول الله قدوة للبشرية جمعاء " بالتعاون مع المعهد الأزهري للبنين، تحدث فيها الشيخ يسري عوض عن السيرة الذاتية للرسول الكريم منذ ولادته وحتي توليه الدعوة الإسلامية، كما تناول الشيخ جمال الجوهري- عميد المعهد - الصفات التي تحلي بها الرسول والتي إذا تم العمل بها جميعها ترتقي الأمة الإسلامية.


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