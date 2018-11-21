الأرصاد: غدا طقس معتدل نهارا بارد ليلا.. والعظمى بالقاهرة 25

كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية وسيناء ومناطق من الوجه البحرى قد تمتد إلى القاهرة وجنوبا على مدينتي حلايب وشلاتين والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الغربية، كما تنشط على غرب البحر المتوسط، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.





توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا، الخميس، طقسا لطيفا على السواحل الشمالية الغربية، معتدلا على باقي الأنحاء نهارا، باردا ليلا.وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة مع ارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف الكمتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، غدا، على محافظات ومدن مصر:الصغرى العظمىالقاهرة 17 25شبين الكوم 16 25طنطا 16 24دمنهور 15 23الإسكندرية 15 23بلطيم 16 23مطروح 17 24السلوم 16 24سيوة 08 25بورسعيد 19 23دمياط 18 23الزقازيق 16 24الإسماعلية 13 24السويس 14 25العريش 12 24رفح 13 23رأس سدر 16 24نخل 08 24نويبع 21 24طابا 20 23كاترين 09 19الطور 17 26شرم الشيخ 22 28الغردقة 17 28مرسى علم 21 27الفيوم 16 26بني سويف 14 26المنيا 12 26أسيوط 13 27سوهاج 13 27قنا 14 28الأقصر 14 29أسوان 16 30أبوسمبل 15 29الوادي الجديد 10 26شلاتين 20 27أبورماد 17 27رأس حدربة 17 26حلايب 18 26أما عن درجات الحرارة المتوقعة، غدا، على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:الصغرى العظمىمكة المكرمة 23 34المدينة 18 30الرياض 16 27المنامة 21 24أبوظبي 20 27الدوحة 19 27الكويت 16 22دمشق 07 18بيروت 17 22عمان 10 18القدس 11 18غزة 16 24بغداد 14 21مسقط 23 27صنعاء 06 23الخرطوم 20 36طرابلس 14 23تونس 10 22الجزائر 14 20الرباط 12 18نواكشوط 19 27وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، غدا، على عدد من مدن وعواصم العالم:الصغرى العظمىأنقرة 07 14اسطنبول 09 14إسلام آباد 09 21نيودلهي 13 28جاكرتا 24 33بكين -03 08كوالامبور 24 32طوكيو 08 15أثينا 11 20روما 09 18باريس 02 08مدريد 06 11برلين 00 03لندن 04 08مونتريال -16 -06موسكو -05 00نيويورك -07 -03واشنطن - 06 02