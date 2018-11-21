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الأرصاد: غدا طقس معتدل نهارا بارد ليلا.. والعظمى بالقاهرة 25

الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 12:15 م
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
أ ش أ
توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا، الخميس، طقسا لطيفا على السواحل الشمالية الغربية، معتدلا على باقي الأنحاء نهارا، باردا ليلا.

كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية وسيناء ومناطق من الوجه البحرى قد تمتد إلى القاهرة وجنوبا على مدينتي حلايب وشلاتين والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الغربية، كما تنشط على غرب البحر المتوسط، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة مع ارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف الكمتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، غدا، على محافظات ومدن مصر:
الصغرى العظمى
القاهرة 17 25
شبين الكوم 16 25
طنطا 16 24
دمنهور 15 23
الإسكندرية 15 23
بلطيم 16 23
مطروح 17 24
السلوم 16 24
سيوة 08 25
بورسعيد 19 23
دمياط 18 23
الزقازيق 16 24
الإسماعلية 13 24
السويس 14 25
العريش 12 24
رفح 13 23
رأس سدر 16 24
نخل 08 24
نويبع 21 24
طابا 20 23
كاترين 09 19
الطور 17 26
شرم الشيخ 22 28
الغردقة 17 28
مرسى علم 21 27
الفيوم 16 26
بني سويف 14 26
المنيا 12 26
أسيوط 13 27
سوهاج 13 27
قنا 14 28
الأقصر 14 29
أسوان 16 30
أبوسمبل 15 29
الوادي الجديد 10 26
شلاتين 20 27
أبورماد 17 27
رأس حدربة 17 26
حلايب 18 26

أما عن درجات الحرارة المتوقعة، غدا، على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:
الصغرى العظمى
مكة المكرمة 23 34
المدينة 18 30
الرياض 16 27
المنامة 21 24
أبوظبي 20 27
الدوحة 19 27
الكويت 16 22
دمشق 07 18
بيروت 17 22
عمان 10 18
القدس 11 18
غزة 16 24
بغداد 14 21
مسقط 23 27
صنعاء 06 23
الخرطوم 20 36
طرابلس 14 23
تونس 10 22
الجزائر 14 20
الرباط 12 18
نواكشوط 19 27


وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، غدا، على عدد من مدن وعواصم العالم:
الصغرى العظمى
أنقرة 07 14
اسطنبول 09 14
إسلام آباد 09 21
نيودلهي 13 28
جاكرتا 24 33
بكين -03 08
كوالامبور 24 32
طوكيو 08 15
أثينا 11 20
روما 09 18
باريس 02 08
مدريد 06 11
برلين 00 03
لندن 04 08
مونتريال -16 -06
موسكو -05 00
نيويورك -07 -03
واشنطن - 06 02
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