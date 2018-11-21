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أخبار العالم

السعودية وفرنسا تبحثان سبل مكافحة ظاهرة الإرهاب

الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 12:10 م
صورة ارشيفيه
صورة ارشيفيه
أ ش أ
بحث رئيس لجنة الشئون الإسلامية بمجلس الشورى السعودي عبدالعزيز بن عبدالكريم العيسى، مع مستشار الشئون الدينية بوزارة الخارجية الفرنسية جان كريستوف، اليوم الأربعاء، سبل مكافحة ظاهرة الإرهاب والتصدي له باعتباره مطلبا تتفق عليه جميع الدول.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية، أن الاجتماع الذي عقد بمقر مجلس الشورى بالرياض، تركز حول السلوكيات الإجرامية التي يأتي في مقدمتها الإرهاب وسبل مكافحته والتصدي له، حيث أصبح الإرهاب ظاهرة عالمية طالت آثارها الكثير من الدول وعانت منه العديد من المجتمعات.

وأشاد العيسى - خلال اللقاء - بالعلاقات المميزة التي تجمع السعودية وفرنسا في شتى المجالات، إلى جانب العلاقات البرلمانية بين مجلس الشورى السعودي والبرلمان الفرنسي.

بدوره، أعرب مستشار الشئون الدينية بالخارجية الفرنسية عن سعادته بزيارة مجلس الشورى السعودي، والالتقاء بأعضاء لجنة الشئون الإسلامية ولما أبدوه من ترحيب وحرص على تعزيز العلاقات بين البلدين.
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