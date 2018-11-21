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أخبار العالم

البحرين تدين انفجارا إرهابيا استهدف تجمعا دينيا في العاصمة الأفغانية

الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 12:08 م
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
أ ش أ
أدانت وزارة خارجية البحرينية بشدة التفجير الإرهابي، الذي استهدف أمس، الثلاثاء، قاعة للاحتفالات بمدينة كابول بجمهورية أفغانستان، وأسفر عن سقوط العشرات ما بين قتيل ومصاب.

وأكدت الخارجية البحرينية، في بيان أوردته وكالة الأنباء البحرينية "بنا"، تضامن البحرين مع أفغانستان في مواجهة كل أشكال العنف والتطرف والإرهاب، معربة عن خالص التعازي والمواساة لأهالي وذوي الضحايا وتمنياتها بسرعة الشفاء لجميع المصابين جراء هذا العمل الإرهابي الآثم.

وكانت السلطات الأفغانية أعلنت أن هناك انفجارا قد وقع أمس، الثلاثاء، في قاعة للمناسبات بالعاصمة كابول أثناء تجمع مئات الأشخاص؛ للاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، ما أسفر عن مقتل 50 شخصا على الأقل، إلى جانب إصابة 83 شخصا، بينهم 20 في حالة حرجة.
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