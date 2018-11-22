ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ديني

حكم إخراج المرأة زكاة مالها لزوجها ولأولادها

الخميس 22/نوفمبر/2018 - 02:44 ص
صدى البلد
إيمان طلعت
قال الشيخ محمد العماوى، عضو مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، إنه لا يجب على الزوج أن يدفع الزكاة عن زوجته، لأن الزكاة إنما تجب على صاحب المال، وليست الزكاة من النفقة الواجبة للزوجة على زوجها.

وأضاف "العماوى"، فى إجابته عن سؤال «هل يجوز للزوجة إخراج الزكاة لزوجها وأولادها؟»، أن إعطاء الزوجة زكاة مالها إلى زوجها فقد ذهب إلى جواز ذلك كثير من أهل العلم، فعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لما أمر النساء بالصدقة ، جاءت زينب امرأة عبد الله ابن مسعود وقَالَتْ : يَا نَبِيَّ اللَّهِ ، إِنَّكَ أَمَرْتَ الْيَوْمَ بِالصَّدَقَةِ وَكَانَ عِنْدِي حُلِيٌّ لِي ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهِ ، فَزَعَمَ ابْنُ مَسْعُودٍ أَنَّهُ وَوَلَدَهُ أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَلَيْهِمْ . فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (صَدَقَ ابْنُ مَسْعُودٍ ، زَوْجُكِ وَوَلَدُكِ أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتِ بِهِ عَلَيْهِمْ) .

وأشار إلى أنه يجوز للمرأة أن تخرج الزكاة لزوجها ولأولادها لأن نفقة الأولاد وكذلك الزوج لا تجب على الزوجة فيجوز لها أن تخرج زكاة مالها على زوجها وأولادها.

loading...

ترشيحاتنا

الخارجية الروسية تصدر بيانا تحذيريا لأوكرانيا بسبب بحر آزوف

أحمد موسى ينعى الإعلامي عمرو فاروق.. فيديو

أطول فتاة في العالم عمرها 11 عاما فقط.. فيديو وصور

محمد صبحي يوجه رسالة شديدة اللجهة لـ أشرف عبد الباقي.. فيديو

محمد رمضان ليس آخرهم.. هؤلاء الفنانون خلف القضبان

هجوم ناري من إبراهيم حسن على حكام مباراة بيراميدز ودجلة

التموين : حذف 3 فئات من البطاقات التموينية

محافظ دمياط: قناة البط مشروع يخدم الإنتاج السمكي

فيديوجراف| هالك الإيراني يواجه الوحش البريطاني في نزال ناري

رد ناري من محمد صبحي على اتهامه بالنفاق للسلطة.. فيديو

كلاب برية شرسة تفترس امرأة صينية.. فيديو

إصابة 8 أشخاص في تصادم ميكروباص وتروسيكل بالمنيب

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. بوسترات دعائية للجزء الثاني من فيلم الفيل الأزرق

آخر كلمات طبيب البحيرة المنتحر: أعطني القوة لكي أذهب .. صور

رانيا يوسف في إطلالة سوداء خلال جلسة تصوير صادمة.. شاهد

وزيرة الثقافة وحسين فهمي ولبلبة يفتتحون معرض رحلة مهرجان القاهرة.. صور

في حوار من إنجلترا.. العازفتان سارة ولورا أيوب لـ صدى البلد: تعلمنا الموسيقى منذ الطفولة.. ونشعر بالفخر بعد تكريم الرئيس

فيديو

رسالة من الخطيب لجماهير النادي الأهلي بعد تماثله للشفاء ..فيديو
طبيب قلب: ممارسة الرياضة واتباع نظام غذائي ضروري لعلاج الدهون.. فيديو
طرح البرومو الدعائي لـ The Lego Movie 2 .. فيديو
برلماني يتقدم بمقترح منع الأطباء من مزاولة المهنة في القطاعين الحكومي والخاص معا
الهيئة العربية للتصنيع تعلن عن خبر سار بخصوص السيارات.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل ينجح التابلت في القضاء على الدروس الخصوصية ؟

هل ينجح التابلت في القضاء على الدروس الخصوصية ؟