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ديني

حكم بناء مقابر للفقراء من مال الزكاة

الخميس 22/نوفمبر/2018 - 03:59 ص
صدى البلد
إيمان طلعت
قال الشيخ محمد العماوى، عضو مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، إن الله عز وجل حدد مصارف الزكاة في قوله تعالى : «إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ» .

وأضاف العماوى، فى إجابته على سؤال « هل يجوز بناء مقابر للفقراء من مال الزكاة؟»، أنه يجوز إخراج الزكاة فى مثل بناء هذه المقابر خاصة إذا كان الفقراء لا يجدون مقبرة يدفنون فيها موتاهم فهؤلاء الفقراء يستحقون الزكاة.

وتابع: وبالتالى يجوز ان تخرج زكاة المال فى بناء مقابر للفقراء.
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