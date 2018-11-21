تصريحات أسينسيو وميركاتو برشلونة في صدارة صحف إسبانيا

ركزت الصحف الإسبانية، الصادرة اليوم الأربعاء، على تصريحات ماركو أسينسيو التي رد فيها على اتهامه بعدم تحمل المسئولية في ريال مدريد، بالإضافة إلى خيارات برشلونة في فترة الانتقالات الشتوية.



ونقلت صحيفة "ماركا" تصريحات أسينسيو، وخرجت بعنوان "يزعجني أن يتم التشكيك في طموحاتي، حديثي تم تفسيره بشكل غير صحيح، بالطبع أريد قيادة الفريق الملكي للتقدم"..وتابع أسينسيو "أنا طموح، أرغب في النجاح مع ريال مدريد، بدون شك أريد الاستمرار هنا، حديثي كان يدور حول ضرورة احترام الأدوار في الفريق".



وتحدثت الصحيفة عن رغبة دييجو كوستا، في استعادة الذاكرة التهديفية في الليجا عبر بوابة برشلونة، في الجولة المقبلة، بعد تعافيه من الإصابة.



وخرجت صحيفة "موندو ديبورتيفو" بعنوان "يناير المشتعل"..وأبرزت الصحيفة، استعداد برشلونة لسوق انتقالات مزدحم، سواء في اللاعبين الراحلين أو القادمين، حيث يرغب فالفيردي في التعاقد مع بديل لصامويل أومتيتي، كما أصبح الباب مفتوحًا أمام رحيل عثمان ديمبلي.



ونوهت الصحيفة أن سيرجي سامبر ودينيس سواريز ورافينيا ألكانتارا ومنير الحدادي في انتظار الرحيل، مع صعوبة ظهورهم بشكل مستمر مع الفريق الكتالوني.



وأبرزت الصحيفة، تعرض ثنائي باريس سان جيرمان الفرنسي، كيليان مبابي ونيمار جونيور للإصابة.



وتطرقت صحيفة "سبورت" إلى اهتمام برشلونة بالفرنسي تانجي ندومبيلي، لاعب ليون، وخرجت بعنوان "ندومبيلي الهدف"..وتابعت "برشلونة يتواصل مع البيئة المحيطة باللاعب ندومبيلي، حال فشل استقدام رابيو أو دي يونج".



وأوضحت الصحيفة أن التشيلي أرتورو فيدال، الأقرب لخلافة إيفان راكيتيتش في وسط الملعب أمام أتلتيكو مدريد..ونوهت الصحيفة إلى تركيز فيليب كوتينيو، على اللحاق بمباراة أتلتيكو مدريد، بعد مشاركته في التدريبات الجماعية أمس الثلاثاء.



وفي الصفحة الأولى من صحيفة "سوبر ديبورتي"، جاء العنوان "شهر مارسيلينو"..وتابعت "فالنسيا سيواجه فترة صعبة، حيث يخوض مباريات أمام يوفنتوس وريال مدريد وإشبيلية ومانشستر يونايتد".