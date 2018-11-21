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محافظات

تموين الشرقية: تحرير 814 محضرا خلال النصف الأول من نوفمبر

الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 01:40 م
فايزة عبد الرحمن
"فايزة عبد الرحمن مدير مديرية تموين الشرقية
محمد الطحاوي
اكدت "فايزة عبد الرحمن" مدير مديرية تموين الشرقية انه تم تكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمحال التجارية ومصانع الأغذية ومحطات الوقود وكافة الأنشطة التجارية بالإشتراك مع الوحدات المحلية المختلفة ومباحث التموين والصحة والطب البيطري والمتابعة الميدانية بالمحافظة لضبط الأسواق وإحكام الرقابة على الأسعار ومراقبة سلامة المنتجات والتصدى لظاهرة الغش التجارى.

وأضافت أن تلك الحملات أسفرت عن تحرير 814 محضرًا متنوعًا منها تحرير 563 محضرًا للمخابز البلدية والسياحية مابين نقص وزن غير مطابقة للمواصفات والإشتراطات الصحية ومخابز تعمل بدون ترخيص من الجهات المختصة ، كما تم تحرير (251) محضرًا للأسواق ما بين عدم الإعلان عن سعر المنتجات المعروضة وعدم صلاحية المنتج للإستخدام الآدمي ومحاضر ضد أصحاب منشآت تعمل بدون ترخيص.

وأشارت وكيل مديرية تموين الشرقية أن الحملات التموينية أسفرت عن ضبط 2 طن دقيق بلدى مدعم 82% و طن أرز و2 طن ردة ناعمة و 1148 عبوة زيت طعام و 1024 كيلو سكر مدعم قبل تهريبها وبيعها بالسوق السوداء.

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